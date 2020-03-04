Катував своїх: політв’язню, якого звільнили з ОРДЛО, повідомили про підозру

Звільненому з полону ОРДЛО Євгену Бражнікову повідомили про підозру в катуванні співвітчизників у донецькій спецв'язниці "Ізоляція".

Джерело: пресслужба СБУ, співрозмовники УП в правоохоронних органах

Дослівно СБУ: "Оголошено про підозру українському громадянину, звільненому з ОРДЛО, якого СБУ викрила на катуванні співвітчизників.

Цей громадянин під час перебування у тюрмі так званого "МДБ ДНР" на території колишнього заводу "Ізоляція", що у Донецьку, добровільно вступив до складу вказаного незаконного збройного підрозділу.

Спільно з іншими учасниками НЗФ він застосовував фізичне насильство та катував своїх же співгромадян, як цивільних осіб, так і полонених військовослужбовців Збройних сил, які утримувались у цій катівні".

Деталі: Офіційно в СБУ та Офісі генпрокурора прізвища політв’язня не називають, однак джерела УП в правоохоронних органах зазначили, що йдеться про Бражнікова.

Докази його причетності до катувань зібрали під час допитів потерпілих.

Співробітники СБУ під час обшуку за місцем проживання Бражнікова виявили та вилучили речі, предмети і документи, що підтверджують його участь у терористичній організації "ДНР", і будуть долучені справи.

Йому повідомили про підозру у вчиненні злочинів за ч. 1 ст. 438, ч. 1 ст. 258-3 ККУ. Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Що передувало: Станіслав Печонкін, колишній цивільний заручник бойовиків ОРДО з Горлівки, розповів "Українській правді", що саме Бражніков в "Ізоляції" обливав холодною водою та бив в'язнів задля отримання зізнань.

За його словами, Бражніков – колишній правоохоронець, у 2014 році був активним учасником "руської весни", активно допомагав проросійським мітингам, нападав на учасників проукраїнських акцій.

Сам Бражніков у коментарі УП заявив, що у тих умовах різні люди можуть поводитися по-різному. Він також запевнив, що готовий до зустрічі з представниками правоохоронних органів, якщо вони захочуть його допитати.

1 березня журналіст Станіслав Асєєв, якого звільнили з полону ОРДО за обміном 29 грудня 2019 року, заявив, що інший звільнений того ж дня, Євген Бражніков, знущався з українських в'язнів у донецькій спецв'язниці "Ізоляція".

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