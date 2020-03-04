Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

ЄС зняв заборону на імпорт м’яса птиці з України

Середа, 4 березня 2020, 16:17

Євросоюз опублікував рішення про зняття  заборони на імпорт та транзит територією ЄС продукції птахівництва з України через спалах пташиного грипу.

Про це повідомив посол України в ЄС Микола Точицький, передає "Європейська правда".

"У результаті проведеної консолідованої роботи з Європейською комісією сьогодні опубліковано рішення щодо зняття заборони ЄС на імпорт та транзит територією ЄС продукції птахівництва з України. Заборона була впроваджена у зв’язку виявленням спалаху грипу птиці на території України", - написав посол на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, ЄС вперше застосував режим зонування до України у контексті спалаху грипу птиці.

"Але ми не зупиняємося на досягнутому та плануємо запровадити механізм раннього попередження в аграрному секторі, що сприятиме своєчасному попередженню та належній боротьбі з захворюваннями тварин і рослин та запобіганню їх можливого негативного впливу на взаємовигідні торговельні відносини між Україною та ЄС", - наголосив Точицький.

Зазначимо, що 29 січня в рамках Ради асоціації Україна-ЄС українська сторона переконувала європейських партнерів локалізувати заборону найближчими селами навколо виявлених осередків зараження.

ЄС призупинив імпорт продукції птахівництва з України у січні через спалах пташиного грипу на ПП "Хутір" у Вінницькій області. 

"Українська правда" у Threads

Теми: ЄСімпортпродуктисільське господарство
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоВ Одесі через дрони 11 постраждалих, пошкоджено гуртожиток і будинки, у районі Ізмаїла зачепило склади зерна

Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW

МВС Росії оголосило Буданова в розшук

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

Усі новини...
ЄС
Від Вільнюса до Вільнюса
Орбан: Угорщина не буде виконувати рішення ЄС щодо мігрантів
Санкції з часом ще сильніше вдарять по Росії – ЄС
Останні новини
10:26
Курс валют на 14 грудня: євро в банках дорожчає
10:21
Прикордонники вступили у бій із російською ДРГ на Сумщині – диверсанти відійшли
09:57
Офіційний курс гривні до долара вперше перетнув позначку 37
09:52
Конституційний суд Албанії заблокував міграційну угоду з Італією
09:50
відеоНа Чернігівщині формують дві смуги оборони – Наєв
09:35
Ціни на нафту продовжують зростати на тлі скорочення запасів у США
09:31
фотоУ Туреччині виявили стародавні мозаїки із зображенням морських істот
09:09
Палата представників США проголосувала за розслідування щодо імпічменту Байдена
09:00
Ракетний удар по півдню: на Херсонщині загинула жінка
08:47
Словаччина частково відновила пропуск вантажівок на свою територію − ДПСУ
Усі новини...
Реклама: