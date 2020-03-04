ЄС зняв заборону на імпорт м’яса птиці з України

Євросоюз опублікував рішення про зняття заборони на імпорт та транзит територією ЄС продукції птахівництва з України через спалах пташиного грипу.

Про це повідомив посол України в ЄС Микола Точицький, передає "Європейська правда".

"У результаті проведеної консолідованої роботи з Європейською комісією сьогодні опубліковано рішення щодо зняття заборони ЄС на імпорт та транзит територією ЄС продукції птахівництва з України. Заборона була впроваджена у зв’язку виявленням спалаху грипу птиці на території України", - написав посол на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, ЄС вперше застосував режим зонування до України у контексті спалаху грипу птиці.

"Але ми не зупиняємося на досягнутому та плануємо запровадити механізм раннього попередження в аграрному секторі, що сприятиме своєчасному попередженню та належній боротьбі з захворюваннями тварин і рослин та запобіганню їх можливого негативного впливу на взаємовигідні торговельні відносини між Україною та ЄС", - наголосив Точицький.

Зазначимо, що 29 січня в рамках Ради асоціації Україна-ЄС українська сторона переконувала європейських партнерів локалізувати заборону найближчими селами навколо виявлених осередків зараження.

ЄС призупинив імпорт продукції птахівництва з України у січні через спалах пташиного грипу на ПП "Хутір" у Вінницькій області.