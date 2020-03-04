На Донбасі поранили чотирьох військових

Від початку доби 4 березня внаслідок ворожих обстрілів чотири військовослужбовця Об'єднаних сил отримали поранення.

Джерело: штаб ООС

Деталі: Упродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації 5 разів порушили режим припинення вогню.

Усі обстріли було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме:

поруч з Кримським – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;

двічі неподалік Оріхового – з мінометів калібру 120 мм противник випустив 11 мін та 6 мін з міномету калібру 82 мм;

двічі неподалік Оріхового – з мінометів калібру 120 мм противник випустив 11 мін та 6 мін з міномету калібру 82 мм; поблизу Миронівського – з 82-мм міномету – 4 міни;

в районі населеного пункту Шуми – зі станкового протитанкового гранатомету ворог здійснив 6 пострілів.

Що було раніше: 4 березня повідомлялося про одного важкопораненого бійця ЗСУ.