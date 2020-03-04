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На Донбасі поранили чотирьох військових

Середа, 4 березня 2020, 17:20
На Донбасі поранили чотирьох військових

Від початку доби 4 березня внаслідок ворожих обстрілів чотири військовослужбовця Об'єднаних сил отримали поранення.

Джерело: штаб ООС

Деталі: Упродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації 5 разів порушили режим припинення вогню.

Усі обстріли було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме:

  • поруч з Кримським – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;
    двічі неподалік Оріхового – з мінометів калібру 120 мм противник випустив 11 мін та 6 мін з міномету калібру 82 мм;
  • поблизу Миронівського – з 82-мм міномету – 4 міни;
  • в районі населеного пункту Шуми – зі станкового протитанкового гранатомету ворог здійснив 6 пострілів.

Що було раніше: 4 березня повідомлялося про одного важкопораненого бійця ЗСУ.

Українська правда

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Теми: ДонбасЗбройні силибойові дії
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