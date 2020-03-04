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Порошенко і Зеленський поговорили тет-а-тет у президії Ради

Середа, 4 березня 2020, 18:22
Порошенко і Зеленський поговорили тет-а-тет у президії Ради
Ян Доброносов

П’ятий президент Петро Порошенко і чинний глава держави Володимир Зеленський поспілкувались біля президії парламенту перед заслуховуванням питання призначення нового складу уряду.

Джерело: "Українська правда"

Деталі: Представники фракцій "Голос" і "Євросолідарність" вимагали дати право оголосити заяву у сесійній залі. Фракції наполягають на необхідності призначати міністрів окремо, а не в комплексі, "пакетом".

 

У президії зав’язалась розмова між Сергієм Рахманіним, Іриною Геращенко, Дмитром Разумковим, Русланом Стефанчуком і Володимиром Зеленським.

 

Пізніше у президію підійшов Порошенко. Спочатку він слухав, коли всі пішли з президії, Порошенко підійшов до Зеленського і кілька хвилин із ним розмовляв. Про що саме говорили колишній і нинішній президенти наразі невідомо.

 
ян доброносов

Роман Романюк, Валентина Романенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: ПорошенкоЗеленський
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