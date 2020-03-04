Фракція "Голос" наполягає на необхідності призначати міністрів окремо, а не в комплексі, "пакетом".

Джерело: депутат Сергій Рахманін із трибуни Верховної Ради під час виступу від двох фракцій перед оголошенням кандидатів у міністри новопризначеним прем’єром Денисом Шмигалем

Пряма мова: "Мушу визнати декілька сумних речей. Ці сумні речі називаються порушеннями Конституції, регламенту, чинних правил.

Зокрема, нагадаю, відповідно до закону про Кабінет міністрів і закону про регламент кандидат у прем’єр-міністри мав виступити перед фракціями на вимогу фракцій. Цим правом фракцій було знехтувано, хоча щонайменше дві фракції вимагали цієї зустірчі.

Відповідно до чинного законодавства і регламенту кандидат у прем’єр-міністри мав дати можливість представникам фракцій ознайомитися з кандидатами на посади міністрів, а фракції мали отримати можливість поставити їм запитання

Відповідно до чинного законодавства, можна було подавати не списком, як знову "котів у мішку", а поіменно. Тому що велика кількість питань залишилася без відповіді.

Я розумію, що за цих умов економіка має бути економною, але я не розумію, яким чином новий уряд збирається долати проблеми в економіці без економічного блоку. Я 30 років спостерігаю за політикою – це перший випадок в історії України, коли ми маємо уряд без економічного блоку. Дякувати Богу, що в нас хоча б міністр фінансів є.

Наша фракція і фракція "Європейська солідарність" наполягає на тому, щоб ми все ж таки отримали можливість поіменно голосувати за кожного кандидата в міністри, і щоб кожна фракція отримала можливість поставити питання кожному з кандидатів у міністри, до великої кількості яких у нас є питання".

Доповнюється…