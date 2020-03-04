Фракції "Голос" та "Європейська солідарність" наполягали на необхідності призначати міністрів окремо, а не в комплексі, "пакетом", а перед голосуванням фракція "Голос" покинула сесійну залу.

Джерело: голова фракції "Голос" Сергій Рахманін із трибуни Верховної Ради під час виступу від двох фракцій перед оголошенням кандидатів у міністри новопризначеним прем’єром Денисом Шмигалем, депутат "Голосу" Олександра Устінова після озвучення кандидатур

Пряма мова Рахманіна: "Мушу визнати декілька сумних речей. Ці сумні речі називаються порушеннями Конституції, регламенту, чинних правил. Зокрема, нагадаю, відповідно до закону про Кабінет міністрів і закону про регламент кандидат у прем’єр-міністри мав виступити перед фракціями на вимогу фракцій. Цим правом фракцій було знехтувано, хоча щонайменше дві фракції вимагали цієї зустірчі.

Відповідно до чинного законодавства і регламенту кандидат у прем’єр-міністри мав дати можливість представникам фракцій ознайомитися з кандидатами на посади міністрів, а фракції мали отримати можливість поставити їм запитання

Відповідно до чинного законодавства, можна було подавати не списком, як знову "котів у мішку", а поіменно. Тому що велика кількість питань залишилася без відповіді.

Я розумію, що за цих умов економіка має бути економною, але я не розумію, яким чином новий уряд збирається долати проблеми в економіці без економічного блоку. Я 30 років спостерігаю за політикою – це перший випадок в історії України, коли ми маємо уряд без економічного блоку. Дякувати Богу, що в нас хоча б міністр фінансів є.

Наша фракція і фракція "Європейська солідарність" наполягає на тому, щоб ми все ж таки отримали можливість поіменно голосувати за кожного кандидата в міністри, і щоб кожна фракція отримала можливість поставити питання кожному з кандидатів у міністри, до великої кількості яких у нас є питання".

Деталі: Після того, як Денис Шмигаль представив тих, кого пропонує призначити міністрами, до трибуни вийшла соратниця Рахманіна Олександра Устінова і заявила про те, що в уряд намагаються призначити старі кадри. До неї під час промови підійшли інші депутати "Голосу".

Пряма мова Устінової: "Коли я дивлюся наліво, я бачу контрреволюцію режиму, який ми виганяли з Майдану. Але це контрреволюція під масками нових облич.

Я хочу вам розказати, хто ці нові обличчя, які сидять зліва. Нам намагаються зараз продати як нове обличчя нового міністра охорони здоров’я, який уже був міністром охорони здоров’я за часів Януковича.

Нам намагаються сказати, що нове обличчя – це пан Гутцайт (кандидат на міністра молоді і спорту Вадим Гутцайт – ред.), якого ви вигнали зі списку, який у вас ішов 81-м номером, тому що був занадто "зашквареним", тому що у нього бізнес у Росії, а його бізнес-партнери – люди, які зараз воюють у російській армії, офіцери російської армії…

У нас тут є пан Уманський, якого дуже добре знають всі, хто працює в економіці. Але (…) пан Уманський свого часу підписав 79 мільйонів гривень, які були передані компанії Саші Януковича, які потім через прокладки були виведені, а ці гроші мали піти на будівництво Охматдиту…

Міністр соцполітики – це людина, яку свого часу призначав на посаду Віктор Янукович як голову Службу зайнятості…

І дуже важко уявити, як зал потім буде голосувати закон про землю, коли в нас взагалі немає міністра агрополітики.

І я хочу нагадати, як багатьом із вас було соромно тиснути на кнопку за Кабмін, коли ви бачили там старого-нового Авакова. Зараз, після справи Шеремета і знущань над волонтерами, вам уже не соромно буде за нього голосувати? Це нове обличчя?

Фракція "Голос" не буде підтримувати цей цирк і формування уряду Януковича. І я прошу кожного, хто сьогодні буде голосувати за цей уряд, 10 разів подумати, чи готові ви на такі нові обличчя. Фракція "Голос" не буде далі приймати участі в цьому засіданні".