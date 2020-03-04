Рябошапка назвав безглуздою ідею Венедиктової про скасування амністії майданівцям

10266 переглядів
Середа, 4 березня 2020, 20:53

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка розкритикував ідею скасування закону про амністію майданівців, яку раніше озвучила т.в.о. директора Державного бюро розслідувань Ірина Венедіктова.

Джерело: Відповідь Рябошапки у Верховній Раді

Пряма мова Рябошапки: "Про амністію щодо справ Майдану. Я вважаю це безглуздою ідеєю. Безглуздою ідеєю із юридичної точки зору. Це жодним чином не покращить ситуацію. Але цей закон (про недопущення переслідування майданівців – ред.)  необхідно було б змінити.

Тому що там є щонайменше одна норма, яка заважає розслідувати справи незалежно від того, хто міг бути особою, яка вчинила ці злочини. Ця норма, зокрема, стосується неможливості збирати докази, зберігати інформацію. Цю норму необхідно поправити".

Передісторія:

  • В лютому т.в.о. директора Державного бюро розслідувань Ірина Венедіктова вважає, що для справедливого і чесного розслідування справ щодо Євромайдану необхідно скасувати закон про недопущення переслідування учасників Майдану від 2014 року.

Українська правда
Теми: Рябошапка Офіс генпрокурора


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Рябошапка натякає, що за його відставкою стоять "певні олігархи" 4 березня 2020, 16:45
Комітет відправив у Раду постанову про недовіру Рябошапці 4 березня 2020, 14:54
У Раді зареєстрували проєкт постанови про відставку Рябошапки 3 березня 2020, 17:40
Усі новини
Головні новини
Рада призначила ще одне позачергове засідання заради одного питання
Рябошапка назвав безглуздою ідею Венедиктової про скасування амністії майданівцям
Рада обрала новий склад уряду
15 прізвищ: нардепам роздали списки нових міністрів
Усі новини
поради

Як підтримувати дружбу на відстані

Фото

Коли ваш перукар виявився не найкращим у своїй справі

інтерв'ю

Kozak System: Нам намагаються нав'язати парадигму "Какая разніца?", але ми зробимо все, щоб цього не сталося