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Рябошапка назвав безглуздою ідею Венедиктової про скасування амністії майданівцям

Середа, 4 березня 2020, 19:53
Рябошапка назвав безглуздою ідею Венедиктової про скасування амністії майданівцям

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка розкритикував ідею скасування закону про амністію майданівців, яку раніше озвучила т.в.о. директора Державного бюро розслідувань Ірина Венедіктова.

Джерело: Відповідь Рябошапки у Верховній Раді

Пряма мова Рябошапки: "Про амністію щодо справ Майдану. Я вважаю це безглуздою ідеєю. Безглуздою ідеєю із юридичної точки зору. Це жодним чином не покращить ситуацію. Але цей закон (про недопущення переслідування майданівців – ред.)  необхідно було б змінити.

Тому що там є щонайменше одна норма, яка заважає розслідувати справи незалежно від того, хто міг бути особою, яка вчинила ці злочини. Ця норма, зокрема, стосується неможливості збирати докази, зберігати інформацію. Цю норму необхідно поправити".

Передісторія:

  • В лютому т.в.о. директора Державного бюро розслідувань Ірина Венедіктова вважає, що для справедливого і чесного розслідування справ щодо Євромайдану необхідно скасувати закон про недопущення переслідування учасників Майдану від 2014 року.

Українська правда

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Теми: РябошапкаОфіс генпрокурора
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