Очільниця ДБР виступає за скасування закону про амністію учасників Майдану
Т.в.о. директора Державного бюро розслідувань Ірина Венедіктова вважає, що для справедливого і чесного розслідування справ щодо Євромайдану необхідно скасувати закон про недопущення переслідування учасників Майдану від 2014 року.
Джерело: Венедіктова в інтерв'ю LB.ua
Деталі: За її словами, дія цього закону суперечить Кримінально-процесуальному кодексу, а вищезгаданий закон перешкоджає об'єктивному розслідуванню вбивств правоохоронців.
Пряма мова: "Було вбито 78 мітингувальників і 13 міліціонерів. З точки зору справедливості, ми повинні пам'ятати і про 13 загиблих правоохоронців, які виконували наказ. Якщо накази були злочинними, потрібно притягнути до відповідальності тих, хто їх віддавав. Якщо ми хочемо справедливого і чесного розслідування, то цей закон потрібно скасувати...
Крім того, ми розробили законопроект про заочне засудження, яке було направлено всім главам фракцій і Денису Монастирському (голова комітету з питань правоохоронної діяльності -ред.). Дуже сподіваємося, що депутати його підтримають. Оскільки далі ми не можемо рухатися. Я розумію, що цю ініціативу не підтримає широке коло осіб, оскільки заочне засудження стосуватиметься всіх... Але без цього, повторюся, рухатися далі (у справах Майдану -ред.) неможливо".
Передісторія:
- 21 лютого 2014 року Верховна Рада прийняла закон про недопущення переслідувань затриманих учасників масових акцій протесту.
- 20 листопада 2019 року органи прокуратури втратили слідчі функції щодо справ Євромайдану. Матеріали кримінальних проваджень перейшли частково до Державного бюро розслідувань.
- Відділ із розслідування "справ Майдану" у ДБР очолив Олександр Буряк.