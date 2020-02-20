Очільниця ДБР виступає за скасування закону про амністію учасників Майдану

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Четвер, 20 лютого 2020, 14:18

Т.в.о. директора Державного бюро розслідувань Ірина Венедіктова вважає, що для справедливого і чесного розслідування справ щодо Євромайдану необхідно скасувати закон про недопущення переслідування учасників Майдану від 2014 року.

Джерело: Венедіктова в інтерв'ю LB.ua

Деталі: За її словами, дія цього закону суперечить Кримінально-процесуальному кодексу, а вищезгаданий закон перешкоджає об'єктивному розслідуванню вбивств правоохоронців.

Пряма мова: "Було вбито 78 мітингувальників і 13 міліціонерів. З точки зору справедливості, ми повинні пам'ятати і про 13 загиблих правоохоронців, які виконували наказ. Якщо накази були злочинними, потрібно притягнути до відповідальності тих, хто їх віддавав. Якщо ми хочемо справедливого і чесного розслідування, то цей закон потрібно скасувати...

Крім того, ми розробили законопроект про заочний засудження, яке було направлено всім главам фракцій і Денису Монастирському (голова комітету з питань правоохоронної діяльності -ред.). Дуже сподіваємося, що депутати його підтримають. Оскільки далі ми не можемо рухатися. Я розумію, що цю ініціативу не підтримає широке коло осіб, оскільки заочне засудження стосуватиметься всіх... Але без цього, повторюся, рухатися далі (у справах Майдану -ред.) неможливо".

Передісторія:

  • 21 лютого 2014 року Верховна Рада прийняла закон про недопущення переслідувань затриманих учасників масових акцій протесту.
  • 20 листопада 2019 року органи прокуратури втратили слідчі функції щодо справ Євромайдану. Матеріали кримінальних проваджень перейшли частково до Державного бюро розслідувань.
  • Відділ із розслідування "справ Майдану" у ДБР очолив Олександр Буряк.

Теми: Євромайдан ДБР законодавство


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