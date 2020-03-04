Прем'єр-ліга: "Шахтар" розгромив "Дніпро-1" за 25 хвилин

Донецький "Шахтар" у матчі 21-го туру української Прем'єр-ліги з розгромним рахунком 4:1 переміг Дніпро-1.

Поєдинок пройшов у Харкові у середу 4 березня.

Рахунок у грі був відкритий вже на четвертій хвилині. Після подачі кутового Сергій Кривцов ударом головою виводить "Шахтар" уперед – 1:0.

Через п'ять хвилин рахунок став вже 2:0. Євгеній Коноплянка подав у штрафну, де Жуніор Мораєс пробив, і м`яч від Володимира Адамюка залетів у ворота. Автогол - 2:0. На 19-й хвилині точний удар Тайсона у кут воріт і рахунок вже 3:0.

Завершив розгром дніпрян у першому таймі Коноплянка. Після удару Тете м'яч відскочив до Євгенія, котрий забивав вже у порожні ворота - 4:0.

У гостей у першому таймі також був момент біля воріт Шахтаря, але після удару Олексія Хобленка м`яч з порожніх воріт вибив Микола Матвієнко.

У заключні 45-ть хвилин гри малюнок гри не змінився. У гірників знову була пара-трійка моментів зробити рахунок ще більш розгромним, але забили єдиний гол в другому таймі дніпряни.

На 81-й хвилині м'яч влучив в руку у штрафному майданчику Валерія Бондарю і суддя ставить пенальті. З 11-ти метрів Владислав Супряга переграв Андрія П`ятова, забивши четвертий гол у двох матчах.

Інші матчі 21-го туру завершилися з такими результатами: "Динамо" – "Колос" – 2:0, "Маріуполь" – "Ворскла" – 3:0, "Зоря" – "Львів" – 2:0, "Олімпік" – "Десна" – 1:2,