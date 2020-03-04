Законопроєкт про референдум: українців просять висловлюватися

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Середа, 4 березня 2020, 21:45

На громадське обговорення, яке триватиме до 18 березня, виноситься проєкт закону "Про всеукраїнський референдум".

Джерело: пресслужба парламенту

Дослівно: "З метою врахування думки представників громадськості цей законопроект оприлюднюється і виноситься для громадського обговорення. З текстом законопроекту може ознайомитися кожен бажаючий".

Деталі: Законопроєктом визначено основні засади всеукраїнського референдуму та передбачено, що він проводиться на засадах загального і рівного права голосу.

Згідно з пояснювальною запискою, закон регулюватиме ініціювання, підготовку та проведення референдуму, а також підрахунок результатів та їх оприлюднення.

Текст проєкту містить 156 сторінок.

Нагадаємо: Між першим і другим читанням законопроєкту про запуск ринку землі, як про це заявив президент Володимир Зеленський,  буде внесена поправка про проведення "всеукраїнського референдуму", на якому українці самі вирішуть, чи давати іноземцям дозвіл на купівлю земель.

Українська правда
Теми: Верховна Рада референдум законодавство


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