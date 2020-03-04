Україна отримає від США $38 млн на кіберзахист

За підсумками третього раунду україно-американських кіберконсультацій ухвалили виділення Сполученими Штатами коштів на новий проєкт.

Джерело: заступник міністра закордонних справ України Єгор Божок у Twitter

Пряма мова Божка: "Надихаюча зустріч з делегацією Держдепартаменту США за підсумками третього раунду кіберконсультацій. Узгодили комплекс подальших кроків для зміцнення спільної кібербезпеки".

Деталі: США виділять на новий проєкт з кіберзахисту критичної інфраструктури України $38 млн.

Надихаюча зустріч з Делегацією Держдепартаменту #США за підсумками 3го раунду 🇺🇦🇺🇸 кібер-консультацій. Узгодили комплекс подальших кроків для зміцнення спільної #кібербезпека зокрема новий проект з кібер-захисту критичної інфраструктури #Україна орієнтовною вартістю 38 млн $ pic.twitter.com/UFWzDvsjrC — Yehor Bozhok (@YehorBozhok) March 4, 2020

Нагадаємо: секретар РНБО Олексій Данілов назвав сферу кібербезпеки ключовою складовою національної безпеки.