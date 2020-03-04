Україна отримає від США $38 млн на кіберзахист

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Середа, 4 березня 2020, 22:38

За підсумками третього раунду україно-американських кіберконсультацій ухвалили виділення Сполученими Штатами коштів на новий проєкт.

Джерело: заступник міністра закордонних справ України Єгор Божок у Twitter

Пряма мова Божка: "Надихаюча зустріч з делегацією Держдепартаменту США за підсумками третього раунду кіберконсультацій. Узгодили комплекс подальших кроків для зміцнення спільної кібербезпеки".

Деталі: США виділять на новий проєкт з кіберзахисту критичної інфраструктури України $38 млн.

Нагадаємо: секретар РНБО Олексій Данілов назвав сферу кібербезпеки ключовою складовою національної безпеки.

Українська правда
Теми: МЗС США


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