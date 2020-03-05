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Формування РФ обстріляли оперативно-тактичне угруповання "Північ"

Четвер, 5 березня 2020, 06:16
Формування РФ обстріляли оперативно-тактичне угруповання Північ

4 березня збройні формування Російської Федерації 6 разів порушили режим припинення вогню.  

Джерело: штаб ООС

Деталі: Противник обстріляв українськіі позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм і 82 мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Усі обстріли було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".

Дослівно: "Окрім цього, упродовж минулої доби противник двічі здійснив провокаційний обстріл ділянки розведення №3, застосувавши стрілецьку зброю. Постраждалих осіб немає. Вогонь у відповідь українські захисники не відкривали – з нашого боку режим тиші було дотримано.

4 березня, внаслідок ворожих обстрілів чотири військовослужбовця Об'єднаних сил отримали поранення.

З початком цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. За поточну добу втрат немає".

"Українська правда" у Threads

Теми: Донбас
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