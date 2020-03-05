Заступника Єрмака запакували в капсулу: показували Зеленському спецвертоліт
Президент Володимир Зеленський оглянув санітарний вертоліт МІ-8МТВ-1, який відсьогодні заступає на чергування на базі рятувальників.
Джерело: Офіс президента
Деталі: Гелікоптер обладнаний спеціально для транспортування інфекційних хворих. На ньому працює група медиків зі спеціальною підготовкою.
Вертоліт оснащений ізоляційною капсулою, біозахисними комплектами (костюми, медичні рукавички, респіратори), дезінфекційним душем, спеціальним модулем, у якому фіксується індивідуальна капсула з пацієнтом під час перельоту, та всіма необхідними реанімаційними засобами й обладнанням.
Зазначається, що медики продемонстрували Зеленському порядок дій під час евакуації та перевезення пацієнтів. В якості добровольця медикам допомагав заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.
Вертоліт може долати відстань до 1200 км і транспортувати від двох до шести пацієнтів.
Зеленський оглянув борт та поспілкувався з пілотами.
Пряма мова: "Цей вертоліт – тільки для екстрених випадків, і я сподіваюся, що таких випадків у нас не буде. Але якщо щось трапиться – ми будемо готові".
Що передувало: Державній службі з надзвичайних ситуацій України передали санітарний вертоліт МІ-8, спеціально обладнаний для транспортування інфекційних хворих.