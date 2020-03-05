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Заступника Єрмака запакували в капсулу: показували Зеленському спецвертоліт

Четвер, 5 березня 2020, 14:11
Заступника Єрмака запакували в капсулу: показували Зеленському спецвертоліт

Президент Володимир Зеленський оглянув санітарний вертоліт МІ-8МТВ-1, який відсьогодні заступає на чергування на базі рятувальників.

Джерело: Офіс президента

Деталі: Гелікоптер обладнаний спеціально для транспортування інфекційних хворих. На ньому працює група медиків зі спеціальною підготовкою.

 
офіс президента

Вертоліт оснащений ізоляційною капсулою, біозахисними комплектами (костюми, медичні рукавички, респіратори), дезінфекційним душем, спеціальним модулем, у якому фіксується індивідуальна капсула з пацієнтом під час перельоту, та всіма необхідними реанімаційними засобами й обладнанням.

Зазначається, що медики продемонстрували Зеленському порядок дій під час евакуації та перевезення пацієнтів. В якості добровольця медикам допомагав заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

 
Медики "попрактикувались" на заступникові глави Офісу президента Кирилові Тимошенку
офіс президента
 
офіс президента

Вертоліт може долати відстань до 1200 км і транспортувати від двох до шести пацієнтів.

Зеленський оглянув борт та поспілкувався з пілотами.

 
офіс президента

Пряма мова: "Цей вертоліт – тільки для екстрених випадків, і я сподіваюся, що таких випадків у нас не буде. Але якщо щось трапиться – ми будемо готові".

Що передувало: Державній службі з надзвичайних ситуацій України передали санітарний вертоліт МІ-8, спеціально обладнаний для транспортування інфекційних хворих.

Українська правда
Теми: коронавірусCovid-2019ДСНСЗеленський
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