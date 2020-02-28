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В Україні з'явився спецвертоліт для хворих на коронавірус

П'ятниця, 28 лютого 2020, 11:13
В Україні з'явився спецвертоліт для хворих на коронавірус

ДСНС України передали санітарний вертоліт МІ-8, спеціально обладнаний для транспортування інфекційних хворих.

Джерело: пресслужба МВС з посиланням на заяву міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова в ефірі програми "Право на владу"

Пряма мова: "За один рейс вертоліт може взяти 4-6 хворих. Евакуація на ньому можлива на відстань 1200 км, тобто по всій території нашої країни".

 

Деталі: Глава МВС розповів, що вертоліт обладнаний ізоляційною капсулою BIO-BAG EBV-30/40, біозахисними комплектами, знезаражувальним душем, ізоляційною камерою та спеціальним модулем, в якому фіксується капсула на час польоту.

 

За словами Авакова, вертоліт переданий ДСНС на умовах безоплатного контракту, він брав участь у миротворчих місіях ООН і востаннє працював у Республіці Малі.

 

Екіпаж і медперсонал вертольоту – це команда медиків, які пройшли спеціальну підготовку. Міністр підкреслив, що ці люди працювали під час епідемії "Ебола" - виконували роботи по евакуації хворих і проводили рятувальні операції.

Теми: коронавірусДСНСАваков
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