Кандидатуру на посаду "оборонного" віцепрем’єра вже знайшли – Корнієнко

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Четвер, 5 березня 2020, 18:32

Ідея створення в Кабінеті міністрів посади віцепрем'єр-міністра з питань оборони зберігається і на неї вже знайшли кандидатуру.

Джерело: перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко, якого цитує "Укрінформ".

Пряма мова: "Так, ця ідея (створити таку посаду – ред.) зберігається. Можливо, найближчим часом буде повідомлено про кандидатуру, яка вже точно є".

Деталі: Корнієнко зазначив, що обійняти цю посаду пропонували керівнику КБ "Луч" Олегу Коростельову.

Нагадаємо: 2 березня стало відомо, що у Кабміні може з'явитися посада віцепрем'єр-міністра з оборони.

Українська правда
Теми: Кабінет міністрів Слуга народу


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