В Україні може з’явитися "оборонний" віцепрем’єр
У Кабінеті Міністрів України може з'явитися посада віцепрем'єр-міністра з оборони, заявляє голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.
Джерело: Арахамія в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна"
Пряма мова Арахамії: "Ми хотіли б посилити інтеграційну функцію у сфері оборони. У нас є міністр оборони. Але є ще оборонний комплекс "Укроборонпром", є приватний оборонний сектор тощо. У нас є Рада національної безпеки і оборони, яка цю інтеграційну функцію має брати на себе, але на рівні Кабміну було б добре взяти віцепрем'єра з оборони".
Деталі: Арахамія також розповів, що після найближчої ротації у складі Кабміну з'явиться чотири-п'ять нових осіб. Водночас, за словами Арахамії, малоймовірно, що в Кабміні з'явиться посада першого віцепрем'єр-міністра.
Передісторія:
- 4 березня відбудеться позачергове засідання Верховної Ради, яка розглядатиме "питання про Кабінет міністрів України та про діяльність МВС України, СБУ, ДБР, НАБУ, Офісу Генпрокурора у сфері подолання корупції в Україні і зміцнення правопорядку".
- Парламент може замінити очільника уряду та призначити 4 нових міністрів.