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"Квартал 95" почав випускати своє шоу українською

П'ятниця, 6 березня 2020, 02:22
Квартал 95 почав випускати своє шоу українською

Студії "Квартал 95" почала випускати новий сезон шоу "ЧистоNews" українською мовою.

Джерело: перший випуск нового сезону "ЧистоNews"

Деталі: Новими ведучими гумористичної програми стали акторка шоу "Жіночий квартал" Ірина Сопонару та актор "Студії Квартал-95" Степан Казанін. На початку випуску вони повідомили, що "відтепер новини будуть обговорювати українською мовою".

До першого випуску нового сезону увійшли вісім сюжетів про актуальні події України.

Микола Донєв, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: Квартал телебачення
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