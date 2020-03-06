"Квартал 95" почав випускати своє шоу українською

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П'ятниця, 6 березня 2020, 03:22

Студії "Квартал 95" почала випускати новий сезон шоу "ЧистоNews" українською мовою.

Джерело: перший випуск нового сезону "ЧистоNews"

Деталі: Новими ведучими гумористичної програми стали акторка шоу "Жіночий квартал" Ірина Сопонару та актор "Студії Квартал-95" Степан Казанін. На початку випуску вони повідомили, що "відтепер новини будуть обговорювати українською мовою".

До першого випуску нового сезону увійшли вісім сюжетів про актуальні події України.

Микола Донєв, УП
Теми: Квартал телебачення


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