"Квартал 95" почав випускати своє шоу українською

Студії "Квартал 95" почала випускати новий сезон шоу "ЧистоNews" українською мовою.

Джерело: перший випуск нового сезону "ЧистоNews"

Деталі: Новими ведучими гумористичної програми стали акторка шоу "Жіночий квартал" Ірина Сопонару та актор "Студії Квартал-95" Степан Казанін. На початку випуску вони повідомили, що "відтепер новини будуть обговорювати українською мовою".

До першого випуску нового сезону увійшли вісім сюжетів про актуальні події України.