Двох українських шахістів знайшли мертвими з пакетами на головах у Москві – росЗМІ
У Москві в одній з квартир на вулиці Кастанаївській знайшли мертвими двох професійних українських шахістів – Олександру Вернигору і Станіслава Богдановича.
Джерело: ТАСС з посиланням на правоохоронні органи
Пряма мова співрозмовника видання: "Загиблою дівчиною виявилася професійна 18-річна шахістка Олександра Вернигора. За попередньою інформацією, вона і її приятель загинули від "звеселяючого газу", на їхніх головах були надіті пакети.
Другий загиблий від "звеселяючого газу" – український шахіст Станіслав Богданович, 1993 року народження".
Деталі: Представник Головного слідчого управління Слідкома Росії по Москві Юлія Іванова повідомила, що за фактом виявлення тіл чоловіка 1993 року народження і дівчини 2001 року народження у квартирі будинку проводиться дослідча перевірка. За її словами, "ознак насильницької смерті не виявлено".
Наразі призначена судово-медична експертиза.
Відзначається, що Богданович був срібним призером чемпіонату Європи з шахів серед юнаків до 12 років, чемпіоном України серед юнаків до 18 років, а також чемпіоном України зі швидких шахів.