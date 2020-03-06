Двох українських шахістів знайшли мертвими з пакетами на головах у Москві – росЗМІ

У Москві в одній з квартир на вулиці Кастанаївській знайшли мертвими двох професійних українських шахістів – Олександру Вернигору і Станіслава Богдановича.

Джерело: ТАСС з посиланням на правоохоронні органи

Пряма мова співрозмовника видання: "Загиблою дівчиною виявилася професійна 18-річна шахістка Олександра Вернигора. За попередньою інформацією, вона і її приятель загинули від "звеселяючого газу", на їхніх головах були надіті пакети.

Другий загиблий від "звеселяючого газу" – український шахіст Станіслав Богданович, 1993 року народження".

Деталі: Представник Головного слідчого управління Слідкома Росії по Москві Юлія Іванова повідомила, що за фактом виявлення тіл чоловіка 1993 року народження і дівчини 2001 року народження у квартирі будинку проводиться дослідча перевірка. За її словами, "ознак насильницької смерті не виявлено".

Наразі призначена судово-медична експертиза.

Відзначається, що Богданович був срібним призером чемпіонату Європи з шахів серед юнаків до 12 років, чемпіоном України серед юнаків до 18 років, а також чемпіоном України зі швидких шахів.