Справи Майдану: двох керівників силових відомств заочно "взяли під варту"

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П'ятниця, 6 березня 2020, 11:57

Печерський райсуд Києва 4 березня обрав запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою для двох колишніх керівників правоохоронних органів, які втекли з України, де їх підозрюють у причетності до організації злочинів проти учасників протесту в лютому 2014 року.

Джерело: Офіс генерального прокурора, який і клопотав про такі заходи, коли його очолював ще Руслан Рябошапка

Деталі:  Колишніх посадовців підозрюють у причетності до організації вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів проти мітингувальників у лютому 2014 року. Вони переховуються від слідства та суду за межами України, ймовірно на території РФ, у зв’язку з чим оголошені у розшук.

Рішення суду дозволять прокурорам розпочати процедуру екстрадиції підозрюваних та дадуть можливість застосувати процедури спеціального досудового розслідування і заочного засудження.

Від УП: Офіс Генпрокурора не називає імен колишніх чиновників. Імовірно, йдеться про колишнього міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка та колишнього голову Служби безпеки України Олександра Якименка, які працювали при четвертому президенті України Вікторі Януковичі.

Колишній генпрокурор Юрій Луценко ще 3 жовтня 2017 року заявляв, що слідчі підготували матеріали для звинувачення Януковича, Захарченка, Якименка та інших посадових осіб правоохоронних органів, накази яких призвели до розстрілу мирних демонстрантів на Майдані.

Довідково: У кримінальному провадженні від 23 червня 2017 року розслідують обставини організації  Януковичем перевищення влади та службових повноважень працівниками правоохоронних органів.

Вважають, що колишнє керівництво правоохоронних органів перешкоджало протестам і з 18 по 20 лютого 2014 року вдалося до умисних вбивств і замахів на учасників масових акцій протесту в центрі Києва, а також теракту, що спричинило масові жертви серед мітингувальників.

Колишнім посадовцям інкримінують ч. 3 ст. 28, ст. 340, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 365, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 27, п.п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 15, п.п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 121, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 258 Кримінального кодексу України.

Олена Рощенко, УП
Теми: Майдан Офіс генпрокурора суд Захарченко Янукович


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