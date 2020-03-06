Заступника директора ОПЗ, підозрюваного у розтраті 93 мільйонів, відпустили під заставу

6 березня Вищий антикорупційний суд відпустив під заставу в 1,51 мільйона гривень заступнику директора Одеського припортового заводу Степану Кімінчіджі, підозрюваного у розтраті 93,3 мільйона гривень.

Джерело: Спеціалізована антикорупційна прокуратура, пресслужба ВАКС, джерела "Української правди" у правоохоронних органах

Дослівно ВАКС: "6 березня слідчий суддя Вищого антикорупційного суду обрав запобіжний захід заступникові директора АТ "Одеський припортовий завод" у вигляді застави в розмірі 1 мільйон 51 тисяча гривень.

Підозрюваний також зобов’язаний носити електронний засіб контролю (браслет). Термін дії обов’язків – до 4 травня 2020 року включно".

Деталі: На заступника директора ОПЗ також поклали додаткові обов’язки: не відлучатися за межі Одеси, міста Южне, Ліманського району Одеської області без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну місця проживання та/або роботи; утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними та свідками в даному кримінальному провадженні; здати на зберігання паспорт для виїзду за кордон.

Правоохоронці традиційно не називають імені підозрюваного, але, за даними джерел УП, мова йде про Степана Кімінчіджі.

Що було раніше: 5 березня детективи НАБУ повідомили про підозру чотирьом особам: довіреній особі екснардепа Олександра Грановського Ользі Ткаченко, яка виступила організатором схеми; заступникові директора АТ "Одеський припортовий завод"; начальникові відділу АТ "Одеський припортовий завод" та власникові компанії – учасниці корупційної схеми.

За версією слідства, у 2015 році підозрювані організували схему, за якою "Одеський припортовий завод" продавав мінеральні добрива наперед визначеній компанії за цінами, нижчими від ринкових, внаслідок чого було завдано збитків на 93,3 мільйона гривень.