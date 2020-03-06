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Заступника директора ОПЗ, підозрюваного у розтраті 93 мільйонів, відпустили під заставу

П'ятниця, 6 березня 2020, 14:13
Степан Кімінчіджі

6 березня Вищий антикорупційний суд відпустив під заставу в 1,51 мільйона гривень заступнику директора Одеського припортового заводу Степану Кімінчіджі, підозрюваного у розтраті 93,3 мільйона гривень.

Джерело: Спеціалізована антикорупційна прокуратура, пресслужба ВАКС, джерела "Української правди" у правоохоронних органах

Дослівно ВАКС: "6 березня слідчий суддя Вищого антикорупційного суду обрав запобіжний захід заступникові директора АТ "Одеський припортовий завод" у вигляді застави в розмірі 1 мільйон 51 тисяча гривень.

Підозрюваний також зобов’язаний носити електронний засіб контролю (браслет). Термін дії обов’язків – до 4 травня 2020 року включно".

Деталі: На заступника директора ОПЗ також поклали додаткові обов’язки: не відлучатися за межі Одеси, міста Южне, Ліманського району Одеської області без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну місця проживання та/або роботи; утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними та свідками в даному кримінальному провадженні; здати на зберігання паспорт для виїзду за кордон.

Правоохоронці традиційно не називають імені підозрюваного, але, за даними джерел УП, мова йде про Степана Кімінчіджі.

Що було раніше: 5 березня детективи НАБУ повідомили про підозру чотирьом особам: довіреній особі екснардепа Олександра Грановського Ользі Ткаченко, яка виступила організатором схеми; заступникові директора АТ "Одеський припортовий завод"; начальникові відділу АТ "Одеський припортовий завод" та власникові компанії – учасниці корупційної схеми.

За версією слідства, у 2015 році підозрювані організували схему, за якою "Одеський припортовий завод" продавав мінеральні добрива наперед визначеній компанії за цінами, нижчими від ринкових, внаслідок чого було завдано збитків на 93,3 мільйона гривень.

Українська правда

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Теми: Антикорупційний судОдеса
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