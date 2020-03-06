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САП оголосила підозру довіреній особі Грановського

П'ятниця, 6 березня 2020, 10:09
САП оголосила підозру довіреній особі Грановського

Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомила про підозру довіреній особі екснардепа та ще 3 учасникам злочинної схеми, яка завдала Одеському припортовому заводу збитків на 93 мільйони гривень.

Джерело: САП у Facebook, реєстр судових рішень, екснардеп Сергій Лещенко у Telegram

Дослівно: "5 березня… повідомлено про підозру чотирьом учасникам злочинної схеми, реалізація якої під час продажу мінеральних добрив завдала збитків АТ "Одеський припортовий завод"(99,57 % належать державі) у сумі 93,3 мільйона гривень, а саме організатору схеми – довіреній особі народного депутата України VIII скликання; заступнику директора та начальнику відділу "Одеського припортового заводу"; власнику компанії-нерезидента-учасниці корупційної схеми". 

 
Фото з сайту НАБУ

Деталі: Вказаним особам інкримінують вчинення злочину, передбаченого ч.2 ст.28, ч.2 ст.364 (зловживання владою) ККУ.

Слідство встановило, що в березні – грудні 2015 року довірена особа нардепа організувала схему, за якою "Одеський припортовий завод" продавав мінеральні добрива наперед визначеній компанії за цінами нижчими від ринкових.

Згідно з оформленими угодами, приватна компанія нібито перепродувала продукцію підприємства іноземним компаніям із реального сектору економіки за ринковими цінами, хоча насправді постачання продукції здійснював безпосередньо "Одеський припортовий завод" .

Як наслідок "ОПЗ" недоотримав прибутків на суму близько 93,3 мільйона гривень.

Наразі посадовців "ОПЗ" затримано, вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу.

Місцеперебування інших підозрюваних наразі не встановлено.

Судячи з інформації у судовому реєстрі, може йтись про компанію Newscope estates limited, яку пов'язували з народним депутатом від БПП Олександром Грановським.

За даними екс-нардепа Сергія Лещенка, мова йде про колишню помічницю в парламенті і довірену особу Грановського Ольгу Ткаченко. 

 
Ольга Ткаченко 
Фото radiosvoboda.org

Досудове розслідування у справі триває, встановлюються інші учасники корупційної схеми.

Передісторія:

  • У листопаді 2015 року на ОПЗ проводили обшук у рамках розслідування справи про корупцію при продажі заводом британській компанії Newscope Estates Limited карбаміду на 1,63 млрд гривень із 5% знижкою.
  • Тоді у члена правління Одеського припортового заводу Ольги Ткаченко, яку пов'язують із нардепом БПП Олександром Грановським, вилучили телефон.
  • У травні 2016 року Солом'янський суд Києва заборонив НАБУ використовувати Viber-переписку Ткаченко як доказ у кримінальному провадженні.
  • У вересні 2016 року Грановський заявляв, що не зацікавлений в "Одеському припортовому заводі" і не має впливу на його діяльність.

Українська правда

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Теми: Антикорупційна прокуратураГрановськийкорупція
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