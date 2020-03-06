Через коронавірус посилили заходи безпеки на лінії розмежування

За наказом командувача об’єднаних сил на контрольних пунктах в’їзду-виїзду з тимчасово окупованих територій з 7 березня вводяться тимчасові обмеження щодо перетину.

Джерело: пресслужба операції Об‘єднаних сил у Facebook

Дослівно: "У зв’язку із поширенням на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей випадків захворювання на гострі респіраторні захворювання, збудником яких, ймовірно, є коронавірус, за наказом командувача об’єднаних сил на контрольних пунктах в’їзду-виїзду з тимчасово окупованих територій з 07.00(години ранку - ред.) 07 березня 2020 року вводяться тимчасові обмеження щодо перетину КПВВ".

Деталі: Як зазначають у пресслужбі, усі особи, які перетинатимуть лінію розмежування через КПВВ, будуть проходити процедуру огляду та температурного сканування.

У разі підозри на коронавірус військові доставлятимуть пацієнтів до спеціалізованого лікувального закладу.

Що було раніше: 5 березня у Донецькій області госпіталізували жінку з підозрою на коронавірус.