У Донецькій області ушпиталили жінку з підозрою на коронавірус

Мешканку Краматорська Донецької області, яка нещодавно повернулася з Таїланду, 5 березня госпіталізували з підозрою на китайський коронавірус.

Джерело: пресслужба Донецької обласної державної адміністрації

Дослівно: "5 березня, мешканку Краматорська, яка повернулась з Таіланду було госпіталізовано з симптомами ГРВІ. Відповідно до протоколу та алгоритму дій, лікарі вжили всіх відповідних заходів, ізолювали хвору та взяли біологічний матеріал, який було направлено о 06:40 до ДУ "Центр громадського здоров’я МОЗ України" у м. Київ.

Станом на 18:00 годину діагноз коронавірус у госпіталізованої мешканки Краматорська не підтверджено. Наразі госпіталізована краматорчанка знаходиться під наглядом спеціалістів. Як зазначалося раніше, вона почуває себе на багато краще. Орієнтовний час проведення дослідження – 6 березня".

Деталі: У ДонОДА запевнили, що область повністю готова до будь-якого розвитку ситуації – лікарні обладнані необхідним, підготовані до можливого прийому пацієнтів, лікарі навчені необхідному алгоритму дій.

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