У Донецькій області ушпиталили жінку з підозрою на коронавірус

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П'ятниця, 6 березня 2020, 01:18

Мешканку Краматорська Донецької області, яка нещодавно повернулася з Таїланду, 5 березня госпіталізували з підозрою на китайський коронавірус. 

Джерело: пресслужба Донецької обласної державної адміністрації

Дослівно: "5 березня, мешканку Краматорська, яка повернулась з Таіланду було госпіталізовано з симптомами ГРВІ. Відповідно до протоколу та алгоритму дій, лікарі вжили всіх відповідних заходів, ізолювали хвору та взяли біологічний матеріал, який  було направлено о 06:40 до ДУ "Центр громадського здоров’я МОЗ України" у м. Київ.

Станом на 18:00 годину діагноз коронавірус у госпіталізованої мешканки Краматорська не підтверджено. Наразі госпіталізована краматорчанка знаходиться під наглядом спеціалістів. Як зазначалося раніше,  вона почуває себе на багато краще. Орієнтовний час проведення дослідження – 6 березня".

Деталі: У ДонОДА запевнили, що область повністю готова до будь-якого розвитку ситуації – лікарні обладнані необхідним, підготовані до можливого прийому пацієнтів, лікарі навчені необхідному алгоритму дій.

Передісторія:

  • 3 березня у Чернівцях виявили перший в Україні випадок зараження коронавірусом. Інфікований – житель Чернівців, який разом з дружиною повернувся з Італії через пункт пропуску "Порубне" в Чернівецькій області. 
  • Станом на 4 березня, за словами головного санлікаря України Віктора Ляшка, в Україні на дослідженні було 6 підозр на коронавірусну інфекцію, усі ці люди були ізольовані.

Теми: коронавірус Донбас


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