В Україні засудили агента ФСБ РФ за вбивство АТОвця

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П'ятниця, 6 березня 2020, 17:58

У Рівному суд засудив до 12 років позбавлення волі завербованого ФСБ РФ громадянина України, який визнаний винним у вбивстві українського військового, учасника АТО Івана Мамчура в 2016 році.

Джерело: вирок Рівненського міськсуду, який цитує Liga.net

Деталі: Суд встановив, що в 2016 році у Москві громадянина України Олега Смородінова завербували співробітники ФСБ. Він повинен був завербувати низку українських військових з метою проведення підривної діяльності всередині країни, а якщо ті відмовляться – вбити.

Після відмови Мамчура від співпраці з РФ, в той же день Смородінов застрелив військового в під'їзді його будинку. За злочин Смородінов отримав близько $5000 і 300 тисяч рублів.

Смородінов визнав свою провину в скоєнні держзради та був засуджений до 12 років позбавлення волі. Вирок винесли 2 березня.

Передісторія: 16 вересня 2016 року у Рівному убили майора Мамчура, який працював у рівненському СІЗО.

За допомогою дослідження ДНК було встановлено убивць. Їхні сліди лишились на пістолеті та недопалках сигарет.

Українська правда
Теми: Рівне суд ФСБ вбивство


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