Росія розгортає мережу терактів в Україні – Луценко

Росія хоче провести на території України низку терористичних актів.

Про це під час брифінгу повідомив генеральний прокурор України Юрій Луценко.

Він повідомив, що 16 вересня у Рівному убили майора Івана Мамчура, який працював у рівненському СІЗО.

За допомогою дослідження ДНК було встановлено убивць. Їхні сліди лишились на пістолеті та недопалках сигарет.

17 листопада під час спроби перетину кордону з РФ затримали одного із підозрюваних, жителя Маріуполя на прізвище Смородінов.

"Смородінов повідомив, що вчинив вбивство Мамчура на замовлення ФСБ, оскільки Мамчур раніше проходив службу у спецпідрозділах ЗСУ в зоні АТО", - сказав Луценко.

"Росія розгортає мережу терористичних актів на нашій території", - резюмував генпрокурор.

За словами Луценка, Україна перебуває у стані неоголошеної, але реальної війни.

Як відомо, голова СБУ заявив, що вони запобігли вбивству злочинним угрупованням, керованим з Росії, екс-офіцера російських спецслужб, який раніше перейшов на сторону України, блогера Іллі Богданова.

Тетяна Кусок, УП