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Чубаров розказав в ООН про марш на Крим

П'ятниця, 6 березня 2020, 19:04
Чубаров розказав в ООН про марш на Крим

Глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров анонсував в ООН проведення міжнародної мирної ходи 3 травня з материкової України в окупований Росією Крим з метою примусити агресора виконувати міжнародне право.

Джерело: Укрінформ з посиланням на заяву Чубарова на засіданні Ради Безпеки ООН за формулою Аррії.

Пряма мова: "Ми не підтримуємо нескінченні розмови про відсутність ефективних механізмів, які могли б змусити агресора і окупанта дотримуватися міжнародного права.

У такій ситуації Междліс кримськотатарського народу виступає з публічною ініціативою про підготовку та проведення міжнародної ненасильницької акції "Світ проти насильства і окупації, марш гідності".

Ми запрошуємо і розраховуємо на присутність (на акції - ред.) представників національних парламентів, членів парламентських асамблей парламентських органiзацiй 3 травня 2020 року на адміністративному кордоні між материковою Україною і тимчасово окупованим РФ Кримом".

Деталі: Чубаров пояснив, що ця ініціатива передбачає пішу ходу з території материкової України на територію окупованого РФ Криму. За його словами, метою цієї акції є "сприяння міжнародним організаціям, включаючи ООН, ОБСЄ, ЄС, Раду Європи та інші, в реалізації іміджу прийнятих рішень на підтримку суверенітету, територіальної незалежності, єдності і територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах".

Крім того, марш спрямований на дотримання прав кримськотатарського народу - корінного народу Криму, етнічних українців і всіх громадян України, які проживають у Криму, незалежно від їх національності.

Чубаров також заявив в ООН, що Росія повністю ігнорує голос міжнародного співтовариства і не виконала жодної резолюції ООН щодо Криму, а також рішення Міжнародного суду ООН і закликів інших міжнародних організацій.

Крім того він нагадав, що Росія як держава-окупант посилює репресії щодо жителів Криму. Це характеризується, зокрема, системними переслідуваннями і дискримінацією кримських татар - корінного народу Криму та етнічних українців, включаючи насильницькі зникнення і викрадення, вбивства, тортури і жорстоке поводження, безпідставні арешти, затримання та позбавлення волі.

Разом з тим, представник РФ в ООН, виступаючи пізніше, заявив, що Росія розглядатиме це як масове порушення державного кордону, і погрожував "наслідками".

"Українська правда" у Threads

Теми: Кримкримські татариООНЧубаров
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