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Лазебна пообіцяла 11 мільйонам українців індексовані пенсії

П'ятниця, 6 березня 2020, 22:50
Лазебна пообіцяла 11 мільйонам українців індексовані пенсії

У Міністерстві соціальної політики запевнили, що 11 мільйонів пенсіонерів цьогоріч обов'язково отримають індексовані пенсії.

Джерело: міністр соціальної політики Марина Лазебна в ефірі "Свободи слова"

Пряма мова Лазебної: "Шановні наші пенсіонери! Близько 11 мільйонів пенсіонерів у цьому році обов'язково отримають індексовані пенсії. Обов’язково. Це підвищення буде протягом року здійснене. Ми розпочинаємо цю роботу вже з 1 квітня".

Деталі: Вона нагадала, що пенсії мають бути підвищені на 11% в рік.

Що було раніше: Лазебна заявила, що підвищення рівня пенсійного забезпечення нині є першочерговим завданням відомства.

Українська правда

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Теми: Лазебна Мінсоцполітикипенсії
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