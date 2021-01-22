Лазебна очікує на запуск накопичувальної пенсійної системи у 2023 році

Міністр соціальної політики Марина Лазебна розраховує на ухвалення законопроєкту про накопичувальну пенсійну систему в 2021 році і на запуск системи з 1 січня 2023 року.

Джерело: Лазебна в ефірі "Свобода слова Савіка Шустера"

Пряма мова Лазебної: "Ми працюємо над тим, щоб у цьому році, у 2021 році, був ухвалений консенсусний, консолідований, компромісний закон про запровадження в Україні накопичувальної системи.

Чому важливо ухвалити у 2021 році? Тому що дуже багато домашньої роботи, дуже багато потрібно зробити підготовчих робіт.

Тому 2021 рік, я дуже сподіваюся, буде роком ухвалення закону, 2022 рік буде роком ухвалення всіх необхідних підзаконних актів та підготовки всієї інфраструктури. А 2023 рік, перше січня, стане роком, коли працюючі люди, ті категорії, які будуть визначені в законі, будуть відкладати зі своєї заробітної плати по 2% (з зарплатні – ред.) на свої накопичувальні рахунки".

Деталі: Добровільно обирати користування накопичувальною системою зможуть люди після 50 років. Українці до 50 років обов’язково повинні будуть користуватися накопичувальною пенсійною системою.

Лазебна зазначила, що платити ці гроші в накопичувальний фонд зобов'язаний роботодавець, а не працівник.

Нагадаємо: Міністр соціальної політики Марина Лазебна заявляла, що у 2021 планується створення програм з підвищення пенсій.

Наприкінці лютого 2019 року представники громадських організацій і недержавних пенсійних фондів зажадали від Кабміну посприяти впровадженню накопичувального рівня пенсійної системи з 2020 року і висловили побоювання, що другий етап пенсійної реформи буде відкладено на невизначений час.

Уряд 18 листопада 2020 року схвалив законопроєкт із впровадження професійної накопичувальної системи для зайнятих на ризикових професіях осіб. Наразі це стосуватиметься осіб молодше 35 років.

Глава Комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова заявила, що для фінансування накопичувальних пенсій буде використовуватися частина з податків ЄСВ і ПДФО.

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