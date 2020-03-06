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ФБР шукає російськомовних інформаторів у соцмережах за допомогою Висоцького

П'ятниця, 6 березня 2020, 22:59
ФБР шукає російськомовних інформаторів у соцмережах за допомогою Висоцького

Федеральне бюро розслідувань (ФБР) розмістило у Facebook та Instagram оголошення російською мовою з пропозицією про співпрацю для російськомовних інформаторів.

Джерело: Голос Америки

Деталі: Одне з оголошень супроводжується фотографією Гліба Жеглова - персонажа культового радянського фільму "Місце зустрічі змінити не можна", роль якого виконав Володимир Висоцький. Інформація про оголошення розміщена у бібліотеці реклами офіційної сторінки ФБР, посилання веде на офіційний сайт бюро.

Згідно з інформацією, опублікованою у бібліотеці реклами, оголошення було розміщено 24 лютого.

"Інформація, яка надається ФБР населенням, є найбільш ефективним засобом боротьби із загрозами. Якщо ви маєте у своєму розпорядженні інформацію, яка може допомогти ФБР, просимо вас звернутися до нас", - йдеться у тексті, посилання з якого веде на офіційний сайт програми контррозвідки ФБР у Вашингтоні.

"Першочерговим завданням ФБР є захист державної безпеки Сполучених Штатів Америки. Важливу роль у виконанні цього завдання відіграє інформація, яку надає населення. Ви зможете передати нам інформацію у довірчій обстановці з дотриманням повної конфіденційності", - йдеться у тексті, опублікованому на сайті ФБР.

Загалом у лютому ФБР запустило три російськомовних рекламних оголошення, які були розміщені у Facebook та Instagram. Оголошення з фотографією Висоцького в образі Гліба Жеглова супроводжується підписом російською: "Місце зустрічі змінити не можна. Нам є про що поговорити. Ми теж любимо Висоцького".

 

На іншому оголошенні цитується видозмінена фраза з книги "12 стільців": "Порятунок потопаючих - справа рук самих потопаючих".

 

Слоган ще одного оголошення: "Ми готові до розмови. Справа за вами".

 

Нагадаємо: Подібну рекламну кампанію в Facebook ФБР запускало в жовтні минулого року.

Ще раніше, у вересні 2017 року, в акаунті ЦРУ в Twitter з'явилося схоже оголошення про пошук співробітників-лінгвістів зі знанням російської мови з прикріпленим зображенням з написом російською мовою: "Знаете ли вы, что можете сделать в качестве сотрудника-лингвиста ЦРУ? Раскрыть правду".

"Українська правда" у Threads

Теми: СШАРосія
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