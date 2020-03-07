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Формування Російської Федерації вели вогонь з мінометів калібру 120 мм та 82 мм

Субота, 7 березня 2020, 06:13
Формування Російської Федерації вели вогонь з мінометів калібру 120 мм та 82 мм

6 березня збройні формування Російської Федерації 5 разів порушили режим припинення вогню. 

Джерело: штаб ООС

Деталі: Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Чотири обстріли було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив один населеного пункту Зайцеве.

Дослівно: "Вчора, 6 березня, внаслідок підриву БМП на невстановленому вибуховому пристрої один український захисник загинув, ще три військовослужбовця отримали бойове ураження. Також у результаті ворожих обстрілів один український захисник зазнав поранення.

З початком цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. За поточну добу втрат немає".

"Українська правда" у Threads

Теми: ООСДонбасвійнаРосія
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