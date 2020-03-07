Частину боргу перед шахтарями вже погасили – Шмигаль

Прем’єр Денис Шмигаль заявляє про погашення частини заборгованості перед шахтарями.

Джерело: Шмигаль в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", повідомляє Урядовий портал

Пряма мова: "Ми домовились, і президент пообіцяв на Всеукраїнській нараді шахтарів погасити в березні місяці половину боргів. Дійсно, вчора-позавчора борги в сумі 654 млн поступили на рахунки, в тому числі Першотравневого шахтоуправління. Це перший крок".

Деталі: Прем’єр заявив, що вже декілька тижнів уряд спільно зі Світовим банком працює над розробкою програми справедливої трансформації вугільних регіонів. За його словами, це довгострокова програма, яка передбачає, що навіть природнє закриття шахти передбачатиме планування майбутнього цієї території.

Він додав, що уряд не закриватиме шахти, допоки держава не знайде для людей альтернативну роботу.

Що передувало: 4 березня у своєму виступі у Верховній Раді перед відставкою уряду Олексія Гончарука президент Володимир Зеленський висловив незадоволення тим, як вирішуються питання шахтарів, і що йому доводиться втручатися в проблеми вугільної сфери.

Він також пообіцяв, що цього тижня шахтарям буде погашено 650 мільйонів гривень боргів.