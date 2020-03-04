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Зеленський: Я не можу бути і психологом, і антикризовим менеджером, і колектором

Середа, 4 березня 2020, 15:32
Зеленський: Я не можу бути і психологом, і антикризовим менеджером, і колектором

Президент Володимир Зеленський не задоволений тим, як вирішуються питання шахтарів, і що йому доводиться втручатися в проблеми вугільної сфери.

Джерело: виступ президента з трибуни Верховної Ради

Деталі: Пояснюючи рішення відправити у відставку прем’єр-міністра Олексія Гончарука, Зеленський розкритикував дії уряду щодо боротьби з контрабандою, високі премії в Кабміні на противагу статкам звичайних людей, падіння промисловості на 5%.

Пряма мова: "Наш наступний біль – ситуація з шахтарями та вугільною галуззю. Так, ці проблеми існують багато років – уже 15 років. Але сьогодні це наш спадок і наша відповідальність. Перш за все, мова про зарплати шахтарів та збут українського вугілля. Ця проблема була влітку.

Всі втручалися. Чесно кажу: це не нормально, але я теж втрутився. Проблема виникла знову. Я знову втрутився. І цього тижня шахтарям буде погашено 650 мільйонів гривень боргів.

Але я не можу щоразу ставати і психологом для людей, і кризовим менеджером для деяких, і колектором, який вимагає чесно зароблені гроші, і нянькою профільного міністерства.

Окремо щодо страшилок міністерства та окремих діячів і політиків про закриття шахт. Я вкотре хочу наголосити: закрити шахту – не означає закрити питання. Тому спочатку навчання людей та перекваліфікація людей, створення нових робочих місць, забезпечення аналогічної – як мінімум – зарплати, і тільки потім ми можемо піднімати питання про закриття тієї чи іншої неприбуткової шахти.

І скажіть, будь ласка, про який імпорт чужої електроенергії та вугілля може йтися, коли наші шахтарі не захищені державою? Це тисячі шахтарів, і це їхні родини".

Інші подробиці: Зеленський також сказав, що про реальний план підвищення пенсій для 11 мільйонів пенсіонерів нічого не чули – якщо він і є, то "комунікаційно відсутній".

Президент констатував, що велика частина пенсіонерів отримують менше 2 тисяч гривень, а індексація пенсій не проведена.

Програма підвищення пенсій для людей 80 років не реалізована.

За словами Зеленського, "Пенсійний фонд є величезною неефективною машиною, яка тільки на своє утримання проїдає 5 мільярдів гривень", тож пенсіонери та інші соціально незахищені категорії громадян мають запитання: "А за що так з нами? І що з нами буде далі?".

Президент додав, що схожа ситуація – і у сфері охорони здоров’я.

Олена Рощенко, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: ЗлочевськийКабінет міністрів
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