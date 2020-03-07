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16 із 20 людей, яких перевіряють на коронавірус, здорові – МОЗ

Субота, 7 березня 2020, 11:32
16 із 20 людей, яких перевіряють на коронавірус, здорові – МОЗ

Дослідження 16 з 20 відібраних зразків від осіб з підозрою на коронавірус COVID-19 та контактних осіб показали негативний результат.

Джерело: МОЗ України

Дослівно: "У вірусологічній референс лабораторії ЦГЗ станом на 7 березня знаходиться на дослідженні 20 зразків матеріалів, в т. ч. 6 відібраних від осіб із підозрою на COVID-19 та 14 від контактних.

Серед них дослідження 16 зразків закінчено, позитивних на COVID-19 не виявлено, дослідження 4 зразків від контактних осіб тривають".

Деталі: Повідомляється, що всього з початку 2020 року до Центру надійшло 37 повідомлень про підозру на COVID-19, отримано 1 позитивний результат.

Протягом дня 6 березня до Центру надійшло 4 повідомлення про підозри на COVID-19 у Донецькій, Чернівецькій, Тернопільській та Закарпатській областях.

Знати більше: Що робити, якщо ви запідозрили у себе коронавірус. Алгоритм дій

Передісторія:

  • 3 березня у Чернівцях виявили перший в Україні випадок зараження коронавірусом. Інфікований – житель Чернівців, який разом з дружиною повернувся після подорожі Італією. 

Українська правда

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Теми: коронавірусМОЗ
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