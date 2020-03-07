16 із 20 людей, яких перевіряють на коронавірус, здорові – МОЗ
Дослідження 16 з 20 відібраних зразків від осіб з підозрою на коронавірус COVID-19 та контактних осіб показали негативний результат.
Джерело: МОЗ України
Дослівно: "У вірусологічній референс лабораторії ЦГЗ станом на 7 березня знаходиться на дослідженні 20 зразків матеріалів, в т. ч. 6 відібраних від осіб із підозрою на COVID-19 та 14 від контактних.
Серед них дослідження 16 зразків закінчено, позитивних на COVID-19 не виявлено, дослідження 4 зразків від контактних осіб тривають".
Деталі: Повідомляється, що всього з початку 2020 року до Центру надійшло 37 повідомлень про підозру на COVID-19, отримано 1 позитивний результат.
Протягом дня 6 березня до Центру надійшло 4 повідомлення про підозри на COVID-19 у Донецькій, Чернівецькій, Тернопільській та Закарпатській областях.
Знати більше: Що робити, якщо ви запідозрили у себе коронавірус. Алгоритм дій
Передісторія:
- 3 березня у Чернівцях виявили перший в Україні випадок зараження коронавірусом. Інфікований – житель Чернівців, який разом з дружиною повернувся після подорожі Італією.