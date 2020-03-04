Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Хворий на коронавірус житель Чернівців почувається краще

Середа, 4 березня 2020, 10:03
Хворий на коронавірус житель Чернівців почувається краще

Чернівчанин, у якого діагностували коронавірус Covid-2019, почувається краще.

Джерело: завідувачка інфекційного відділення обласної клінічної лікарні Валентина Миндреску, яку цитує Чернівецька ОДА

Пряма мова: "На ранок чоловік мав температуру 36,7 градуса і незначний кашель. У нього нормальний апетит. Спостерігаємо позитивну динаміку".

Передісторія: 

  • 3 березня в Україні повідомили про перший підтверджений випадок зараження коронавірусом. Чоловік повернувся із Італії 26 лютого через прикордонний пункт пропуску "Порубне-Сірет".
  • Симптоми коронавірусу Covid-2019 в українця, який мандрував Італією з 21 лютого, з’явилися за тиждень після початку подорожі, чоловік мінімізував контакти та одразу 28 лютого звернувся за допомогою до фахівців.
  • Його госпіталізували до ізольованого боксу. Його дружина, яка не має симптомів, залишилася вдома в самоізоляції. Водночас увечері кілька десятків людей зібралися біля будинку, де проживає сім'я госпіталізованого і з криками вимагали від влади вивезти до лікарні та ізолювати дружину хворого.
  • Попри те, що для відправлення жінки на обсервацію не було медичних показників, жінку таки забрали на обсервацію до лікарні.

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірусCovid-2019Чернівці
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоВ Одесі через дрони 11 постраждалих, пошкоджено гуртожиток і будинки, у районі Ізмаїла зачепило склади зерна

Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW

МВС Росії оголосило Буданова в розшук

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

Усі новини...
коронавірус
ЄС і Pfizer переглянули багаторічний контракт на поставку вакцини, від якої відмовляються країни
Економіка Китаю побила прогнози зростання після зняття пандемічних обмежень
Байден скасував у США режим надзвичайної ситуації, запроваджений через коронавірус
Останні новини
10:26
Курс валют на 14 грудня: євро в банках дорожчає
10:21
Прикордонники вступили у бій із російською ДРГ на Сумщині – диверсанти відійшли
09:57
Офіційний курс гривні до долара вперше перетнув позначку 37
09:52
Конституційний суд Албанії заблокував міграційну угоду з Італією
09:50
відеоНа Чернігівщині формують дві смуги оборони – Наєв
09:35
Ціни на нафту продовжують зростати на тлі скорочення запасів у США
09:31
фотоУ Туреччині виявили стародавні мозаїки із зображенням морських істот
09:09
Палата представників США проголосувала за розслідування щодо імпічменту Байдена
09:00
Ракетний удар по півдню: на Херсонщині загинула жінка
08:47
Словаччина частково відновила пропуск вантажівок на свою територію − ДПСУ
Усі новини...
Реклама: