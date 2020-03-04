Хворий на коронавірус житель Чернівців почувається краще

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Середа, 4 березня 2020, 11:03

Чернівчанин, у якого діагностували коронавірус Covid-2019, почувається краще.

Джерело: завідувачка інфекційного відділення обласної клінічної лікарні Валентина Миндреску, яку цитує Чернівецька ОДА

Пряма мова: "На ранок чоловік мав температуру 36,7 градуса і незначний кашель. У нього нормальний апетит. Спостерігаємо позитивну динаміку".

Передісторія: 

  • 3 березня в Україні повідомили про перший підтверджений випадок зараження коронавірусом. Чоловік повернувся із Італії 26 лютого через прикордонний пункт пропуску "Порубне-Сірет".
  • Симптоми коронавірусу Covid-2019 в українця, який мандрував Італією з 21 лютого, з’явилися за тиждень після початку подорожі, чоловік мінімізував контакти та одразу 28 лютого звернувся за допомогою до фахівців.
  • Його госпіталізували до ізольованого боксу. Його дружина, яка не має симптомів, залишилася вдома в самоізоляції. Водночас увечері кілька десятків людей зібралися біля будинку, де проживає сім'я госпіталізованого і з криками вимагали від влади вивезти до лікарні та ізолювати дружину хворого.
  • Попри те, що для відправлення жінки на обсервацію не було медичних показників, жінку таки забрали на обсервацію до лікарні.

Теми: коронавірус Covid-2019 Чернівці


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