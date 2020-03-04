Хворий на коронавірус житель Чернівців почувається краще

Чернівчанин, у якого діагностували коронавірус Covid-2019, почувається краще.



Джерело: завідувачка інфекційного відділення обласної клінічної лікарні Валентина Миндреску, яку цитує Чернівецька ОДА



Пряма мова: "На ранок чоловік мав температуру 36,7 градуса і незначний кашель. У нього нормальний апетит. Спостерігаємо позитивну динаміку".

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