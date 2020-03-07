В Ірані від коронавірусу померла депутат парламенту

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Субота, 7 березня 2020, 13:56
Фатіма Рахбар

Новообрана депутат парламенту Ірану Фатіма Рахбар померла від коронавірусу COVID-19 у суботу.

Джерело: агентство Tasnim

Деталі: Зазначається, що Рахбар було доставлено до лікарні в Тегерані кілька днів тому, коли в неї підтвердили коронавірус.

Влада Ірану в четвер продовжила закриття всіх шкіл та університетів по всій країні до кінця поточного іранського року (19 березня).

Довідка: За останніми даними, в Ірані підтверджено 4747 випадків захворювання COVID-19, померло 124 людини. 

Що передувало: 2 березня тодішній міністр закордонних справ Вадим Пристайко заявив, що з візитом до України збирається велика іранська делегація з довгоочікуваними новинами у справі про збитий український літак у Тегерані.

Українська правда
Теми: коронавірус Іран


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