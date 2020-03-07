Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

В Ірані від коронавірусу померла депутат парламенту

Субота, 7 березня 2020, 12:56
Фатіма Рахбар

Новообрана депутат парламенту Ірану Фатіма Рахбар померла від коронавірусу COVID-19 у суботу.

Джерело: агентство Tasnim

Деталі: Зазначається, що Рахбар було доставлено до лікарні в Тегерані кілька днів тому, коли в неї підтвердили коронавірус.

Влада Ірану в четвер продовжила закриття всіх шкіл та університетів по всій країні до кінця поточного іранського року (19 березня).

Довідка: За останніми даними, в Ірані підтверджено 4747 випадків захворювання COVID-19, померло 124 людини. 

Що передувало: 2 березня тодішній міністр закордонних справ Вадим Пристайко заявив, що з візитом до України збирається велика іранська делегація з довгоочікуваними новинами у справі про збитий український літак у Тегерані.

Українська правда
Теми: коронавірусІран
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоВ Одесі через дрони 11 постраждалих, пошкоджено гуртожиток і будинки, у районі Ізмаїла зачепило склади зерна

Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW

МВС Росії оголосило Буданова в розшук

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

Усі новини...
коронавірус
ЄС і Pfizer переглянули багаторічний контракт на поставку вакцини, від якої відмовляються країни
Економіка Китаю побила прогнози зростання після зняття пандемічних обмежень
Байден скасував у США режим надзвичайної ситуації, запроваджений через коронавірус
Останні новини
10:45
фотоУ Бєлгородській області чиновники підірвались на російській міні, одному відірвало ноги
10:41
У ЄС "ситі по горло" вибриками Угорщини: називають її "троянським конем Путіна"
10:26
Курс валют на 14 грудня: євро в банках дорожчає
10:21
Прикордонники вступили у бій із російською ДРГ на Сумщині – диверсанти відійшли
09:57
Офіційний курс гривні до долара вперше перетнув позначку 37
09:52
Конституційний суд Албанії заблокував міграційну угоду з Італією
09:50
відеоНа Чернігівщині формують дві смуги оборони – Наєв
09:35
Ціни на нафту продовжують зростати на тлі скорочення запасів у США
09:31
фотоУ Туреччині виявили стародавні мозаїки із зображенням морських істот
09:09
Палата представників США проголосувала за розслідування щодо імпічменту Байдена
Усі новини...
Реклама: