Авіакатастрофа МАУ: до України збирається велика іранська делегація

Міністр закордонних справ Вадим Пристайко заявив, що з візитом до України збирається велика іранська делегація з довгоочікуваними новинами у справі про збитий український літак у Тегерані.

Джерело: Укрінформ із посиланням на Пристайка під час спільної з главою МЗС Швеції Анн Лінде пресконференції

Дослівно: "Коронавірус не завадив нам проводити роботу, у нас є посольство на місці, у нас є контакти з іранською стороною. Найближчим часом ми очікуємо велику делегацію з Ірану, яка привезе з собою новини, які ми всі очікуємо вже доволі довгий час".

Деталі: Пристайко повідомив, що за кілька днів в Україну прибуде міністр закордонних справ Канади. Очікується, що після цього український та канадський міністри МЗС проведуть спільну телефонну розмову з міністрами закордонних справ країн, громадяни яких загинули в авіатрощі.

Міністр також заявив, що за кілька днів буде можливість більш детально розповісти, яким чином відбувається розслідування, зокрема робота з "чорними скриньками" і уточнення щодо компенсацій.

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