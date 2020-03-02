Авіакатастрофа МАУ: до України збирається велика іранська делегація
Міністр закордонних справ Вадим Пристайко заявив, що з візитом до України збирається велика іранська делегація з довгоочікуваними новинами у справі про збитий український літак у Тегерані.
Джерело: Укрінформ із посиланням на Пристайка під час спільної з главою МЗС Швеції Анн Лінде пресконференції
Дослівно: "Коронавірус не завадив нам проводити роботу, у нас є посольство на місці, у нас є контакти з іранською стороною. Найближчим часом ми очікуємо велику делегацію з Ірану, яка привезе з собою новини, які ми всі очікуємо вже доволі довгий час".
Деталі: Пристайко повідомив, що за кілька днів в Україну прибуде міністр закордонних справ Канади. Очікується, що після цього український та канадський міністри МЗС проведуть спільну телефонну розмову з міністрами закордонних справ країн, громадяни яких загинули в авіатрощі.
Міністр також заявив, що за кілька днів буде можливість більш детально розповісти, яким чином відбувається розслідування, зокрема робота з "чорними скриньками" і уточнення щодо компенсацій.
Передісторія:
- 8 січня в Ірані розбився літак рейсу PS 752 "Тегеран - Київ" авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" (МАУ), в результаті катастрофи загинули 176 осіб. На борту були громадяни 7 країн: Ірану; Канади; Швеції; Афганістану; Німеччини, Великобританії та України (2 пасажири і 9 членів екіпажу).
- 11 січня Іран офіційно визнав, що помилково збив літак МАУ, відповідальність за це взяв на себе Корпус вартових ісламської революції - військова гілка виконавчої влади Ірану.
- 5 країн, чиї громадяни загинули в авіакатастрофі літака "Міжнародних авіаліній України" під Тегераном 8 січня, звернулися до Ірану з вимогою передачі бортових самописців.
- Україна тричі зверталася до компетентних органів Ірану з проханням надати українській стороні бортові самописці збитого "Боїнга".
- Генеральний прокурор Руслан Рябошапка заявляв, що Україна відновила комунікації з Іраном щодо катастрофи літака "МАУ" під Тегераном, але через епідемію коронавіруса консультації були відкладені.