Росія знищила політичні права в Криму - Freedom House
Російська влада повністю знищила політичні права, повністю унеможливила опозиційну політичну діяльність та переслідує будь-які прояви інакодумства на території окупованого Криму.
Джерело: щорічний звіт "Свобода у світі 2020", повідомляє Freedom House у Facebook
Деталі: За даними звіту, рейтинг свободи у Крим встановлено на рівні "8" зі 100 можливих. Серед усіх оцінених країн та територій окупований півострів опинився на 12 місці з кінця.
Окрім того Крим опинився у трійці країн та територій з найгіршим показником політичних прав.
Дослівно: "Цьому, зокрема, посприяли організовані Росією утиски українською та кримськотатарської спільнот задля штучної зміни етнічного складу населення Криму на користь росіян".
Деталі: Також звіт містить окремий розділ про непідконтрольний українському уряду Східний Донбас, який отримав рейтинг 5/100 та посів місце в останній десятці країн та територій світу за рівнем прав та свобод.
На рейтинг свободи окупованому Донбасі негативно вплинули утиски української мови та ідентичності в цілому.
Дослівно: "У звіті наголошується на повній відсутності верховенства права та недотриманні громадянських свобод, обмеженнях свободи медіа, арештах за дописи у соцмережах та тотальному контролі політичного життя з боку сепаратистів та Росії".
Нагадаємо,
- Відповідно до звіту правозахисної організації Freedom House, в Україні у 2020 році у порівнянні з 2019 роком на 2 пункти покращилася ситуація зі свободою: 60 - в 2019, 62 - у 2020 році.
- Політичні права експерти оцінили у 27 пунктів з 40, а громадянські свободи – у 35 з 60.
- З такою оцінкою Україна належить до країн із статусом "частково вільні".