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Росія знищила політичні права в Криму - Freedom House

Субота, 7 березня 2020, 20:52
Росія знищила політичні права в Криму - Freedom House

Російська влада повністю знищила політичні права, повністю унеможливила опозиційну політичну діяльність та  переслідує будь-які прояви інакодумства на території окупованого Криму. 

Джерело: щорічний звіт "Свобода у світі 2020", повідомляє Freedom House у Facebook 

Деталі: За даними звіту, рейтинг свободи у Крим встановлено на рівні "8" зі 100 можливих. Серед усіх оцінених країн та територій окупований півострів опинився на 12 місці з кінця.   

Окрім того Крим опинився у трійці країн та територій з найгіршим показником політичних прав.

Дослівно: "Цьому, зокрема, посприяли організовані Росією утиски українською та кримськотатарської спільнот задля штучної зміни етнічного складу населення Криму на користь росіян".

Деталі: Також звіт містить окремий розділ про непідконтрольний українському уряду Східний Донбас, який отримав рейтинг 5/100 та посів місце в останній десятці країн та територій світу за рівнем прав та свобод.

На рейтинг свободи окупованому Донбасі негативно вплинули утиски української мови та ідентичності в цілому.

Дослівно: "У звіті наголошується на повній відсутності верховенства права та недотриманні громадянських свобод, обмеженнях свободи медіа, арештах за дописи у соцмережах та тотальному контролі політичного життя з боку сепаратистів та Росії". 

Нагадаємо, 

  • Відповідно до звіту правозахисної організації Freedom House, в Україні у 2020 році у порівнянні з 2019 роком на 2 пункти покращилася ситуація зі свободою: 60 - в 2019, 62 - у 2020 році.
  • Політичні права експерти оцінили у 27 пунктів з 40, а громадянські свободи – у 35 з 60.
  • З такою оцінкою Україна належить до країн із статусом "частково вільні".

Теми: РосіяКримправа людини
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