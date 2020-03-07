Росія знищила політичні права в Криму - Freedom House

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Субота, 7 березня 2020, 21:52

Російська влада повністю знищила політичні права, повністю унеможливила опозиційну політичну діяльність та  переслідує будь-які прояви інакодумства на території окупованого Криму. 

Джерело: щорічний звіт Freedom House "Свобода у світі 2020" 

Деталі: За даними звіту, рейтинг свободи у Крим встановлено на рівні "8" зі 100 можливих. Серед усіх оцінених країн та територій окупований півострів опинився на 12 місці з кінця.   

Окрім того Крим опинився у трійці країн та територій з найгіршим показником політичних прав.

Дослівно: "Цьому, зокрема, посприяли організовані Росією утиски українською та кримськотатарської спільнот задля штучної зміни етнічного складу населення Криму на користь росіян".

Деталі: Також звіт містить окремий розділ про непідконтрольний українському уряду Східний Донбас, який отримав рейтинг 5/100 та посів місце в останній десятці країн та територій світу за рівнем прав та свобод.

На рейтинг свободи окупованому Донбасі негативно вплинули утиски української мови та ідентичності в цілому.

Дослівно: "У звіті наголошується на повній відсутності верховенства права та недотриманні громадянських свобод, обмеженнях свободи медіа, арештах за дописи у соцмережах та тотальному контролі політичного життя з боку сепаратистів та Росії". 

Теми: Росія Крим права людини


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