Росія знищила політичні права в Криму - Freedom House

Російська влада повністю знищила політичні права, повністю унеможливила опозиційну політичну діяльність та переслідує будь-які прояви інакодумства на території окупованого Криму.

Джерело: щорічний звіт Freedom House "Свобода у світі 2020"

Деталі: За даними звіту, рейтинг свободи у Крим встановлено на рівні "8" зі 100 можливих. Серед усіх оцінених країн та територій окупований півострів опинився на 12 місці з кінця.

Окрім того Крим опинився у трійці країн та територій з найгіршим показником політичних прав.

Дослівно: "Цьому, зокрема, посприяли організовані Росією утиски українською та кримськотатарської спільнот задля штучної зміни етнічного складу населення Криму на користь росіян".

Деталі: Також звіт містить окремий розділ про непідконтрольний українському уряду Східний Донбас, який отримав рейтинг 5/100 та посів місце в останній десятці країн та територій світу за рівнем прав та свобод.

На рейтинг свободи окупованому Донбасі негативно вплинули утиски української мови та ідентичності в цілому.

Дослівно: "У звіті наголошується на повній відсутності верховенства права та недотриманні громадянських свобод, обмеженнях свободи медіа, арештах за дописи у соцмережах та тотальному контролі політичного життя з боку сепаратистів та Росії".