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ООС: Бойовики вели вогонь на ураження по мирному населенню Мар’їнки, є поранений

Субота, 7 березня 2020, 21:41
ООС: Бойовики вели вогонь на ураження по мирному населенню Мар’їнки, є поранений

Російські окупаційні війська вели вогонь на ураження по цивільному населенню н.п.Мар’їнка, внаслідок снайперського обстрілу поранено місцевого мешканця. 

Джерело: пресцентр командування ООС 

Деталі: Чоловік зазнав поранення на одній з крайніх вулиць населеного пункту, де більшість будинків зруйновано ущент, коли перебував за кермом свого автомобіля.

Чоловіка оперативно евакуювали із сектору обстрілу, йому було надано першу медичну допомогу та доставлено до найближчого медичного закладу.

Дослівно:  "Противник нехтує нормами міжнародного гуманітарного права щодо ведення бойових дій та цілеспрямовано веде вогонь на ураження по мирним мешканцям. Це не поодинокий випадок. Таким же чином 18 грудня 2019 року російські снайпери одиночним пострілом вбили мешканця Мар'їнки", - нагадали у штабі. 

"Зважаючи на те, що ворожий снайпер вів вогонь, прикриваючись будинками мирних мешканців на тимчасово окупованій території, українські військовослужбовці вогонь у відповідь не відкривали, аби не наражати на небезпеку цивільне населення.

Разом з тим, всі необхідні докази цього військового злочину будуть подані до відповідних міжнародних організацій для притягнення країни-агресора до відповідальності".  

Деталі: У штабі ООС також уточнили, що активізація ворожих снайперів в районі Мар'їнки пов'язана із тим, що сюди з РФ приїжджають випускники снайперської школи, де складають іспити і відточують стрілецькі навички. 

Українська правда
Теми: ООСОРДЛОДонбасМінські угоди
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