Чоловіка, який напав на співробітницю поліції в маршрутці, арештували

Мешканця Броварів, який 6 березня напав у маршрутці на співробітницю поліції, арештували на 60 діб без права застави.

Джерело: поліція Київської області

Деталі: 7 березня Деснянський суд Києва обрав нападнику запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб без права внесення застави.

За фактом розбійного нападу столичні правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 187 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі від трьох до семи років.

У поліції зазначили, що на даний час також тривають судові засідання щодо обвинувачення затриманого у побитті колишньої дружини.

Що передувало: 6 березня увечері в маршрутці "Київ-Бровари" на території столиці чоловік напав на дівчину-поліцейську за те, що відмовила у його "залицянні". Його затримали небайдужі пасажири і передали поліції.