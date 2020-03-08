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Чоловіка, який напав на співробітницю поліції в маршрутці, арештували

Неділя, 8 березня 2020, 08:26
Чоловіка, який напав на співробітницю поліції в маршрутці, арештували

Мешканця Броварів, який 6 березня напав у маршрутці на співробітницю поліції, арештували на 60 діб без права застави.

Джерело: поліція Київської області

Деталі: 7 березня Деснянський суд Києва обрав нападнику запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб без права внесення застави.

За фактом розбійного нападу столичні правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 187  Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі від трьох до семи років.

У поліції зазначили, що на даний час також тривають судові засідання щодо обвинувачення затриманого у побитті колишньої дружини.

Що передувало: 6 березня увечері в маршрутці "Київ-Бровари" на території столиці чоловік напав на дівчину-поліцейську за те, що відмовила у його "залицянні". Його затримали небайдужі пасажири і передали поліції.

Українська правда

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Теми: поліціяКиїварешт
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