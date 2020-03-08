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Зеленський про жінок: здійснюють подвиги і пам’ятають, де чоловіки поклали речі

Неділя, 8 березня 2020, 10:18
Зеленський про жінок: здійснюють подвиги і пам’ятають, де чоловіки поклали речі

Президент Володимир Зеленський наголошує, що жінки не лише надихають "сильну стать" на подвиги, а й самі здійснюють подвиги.

Джерело: привітання Зеленського до 8 березня, розміщене на його сторінці в Facebook

Дослівно: "У моєму дитинстві 8 Березня чоловіки дарували жінкам квіти й говорили про те, як своєю любов'ю, красою та турботою вони надихають "сильну стать" на подвиги. Але насправді жінки і самі здійснюють подвиги. Щодня.

Вони боронять Батьківщину, навчають дітей, лікують і рятують життя, керують компаніями, роблять наукові відкриття і створюють мистецтво. Примудряються поєднувати роботу, сім'ю, друзів, відпочинок, спорт, саморозвиток, благодійність та ще й пам'ятають, де ми, чоловіки, поклали свої речі".

Деталі: Зеленський зазначив, що чоловіки готові допомагати жінкам у всьому, щоб вони могли стати тими, ким бажає їхня душа.

Українська правда
Теми: Зеленськийгендерсвяткування
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