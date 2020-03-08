В ЄC залишилася одна країна без коронавірусу

У 26 країнах Європейського Союзу зафіксували випадки коронавірусу COVID-2019, єдиною країною без жодного інфікованого залишається Кіпр.

Як повідомляє "Європейська правда", про це свідчать дані Всесвітньої організації охорони здоров'я.

Останніми серед країн ЄС про перші випадки зараження COVID-2019 заявили Болгарія та Мальта.

Найбільший спалах вірусу у Європі, як відомо, зафіксований в Італії – там померли 233 людини, понад 5000 заразилися. Далі за кількістю хворих йдуть Німеччина та Франція.

Серед країн європейського регіону, які не входять до ЄС, хворих з COVID-19 поки що немає у Чорногорії, Албанії та Туреччині. Напередодні стало відомо про перші випадки захворювання у Боснії та Сербії.

Як відомо, 3 березня перший випадок захворювання підтвердили в Україні.

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