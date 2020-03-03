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Коронавірус в Україні: МОЗ розповіло, як не захворіти і що маска не врятує

Вівторок, 3 березня 2020, 10:50
Коронавірус в Україні: МОЗ розповіло, як не захворіти і що маска не врятує

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко закликав українців, які не мають гострого респіраторного вірусного захворювання, не купувати хірургічні маски, бо це може призвести до дефіциту на рівні країни.

Джерело: брифінг Ляшка у Кабінеті міністрів 3 березня

Пряма мова: "Не потрібно використовувати засоби індивідуального захисту, а саме хірургічні маски тоді, коли вони не потрібні. Оскільки, це створює фальшиву оману свого захисту і не запобігає або не дозволяє використовувати інші ефективні профілактичні методи профілактики гострих респіраторних вірусних захворювань  до яких відноситься і коронавірус.

В першу чергу, ми повинні знати, що треба мити руки, досить часто мити руки, якщо немає можливості мити руки ми повинні обробляти їх антисептичними засобами.

Також ми повинні дотримуватися ізоляції або не контактувати з хворими з симптомами гострої респіраторної вірусної інфекції, а якщо відбувається контакт, то ми повинні знаходитися на 1,5 – 2 метри від цієї людини.

Хвора людина із симптомами – це саме та людина, яка потребує одягання хірургічної маски, щоб зменшити відстань на яку поширюється збудник інфекційної хвороби

Не використовуйте засоби індивідуального захисту, оскільки їхня закупівля у великих кількостях, які будуть лежати по квартирах, призведе до того, що ми не матимемо на глобальному рівні хірургічних масок, коли в лікарнях буде запроваджуватися масочний режим, у нас не буде, де їх придбати.

Маска повинна одягатися тільки на людину з симптомами гострої респіраторної хвороби, коли вона буде приходити в лікарню, щоб унеможливити поширення захворювання серед здорових людей".

Деталі: Ляшко розповів, що МОЗ за участі міністрів країн ЄС спілкувався із всесвітньою організацією охорони здоров’я. Міністри говорили про те, що не потрібно використовувати хірургічні маски без потреби.

За його словами, у подальшому, якщо будуть введені обмежувальні протиепідемічні заходи, або карантин на певній території, людям, які будуть перебувати в самоізоляції, будуть видавати лікарняні.

Тоді буде суворий облік усіх, хто отримав лікарняні і хто перебуває на самоізоляції.

Що було раніше: 3 березня в Україні повідомили про перший підтверджений випадок зараження коронавірусом. Чоловік повернувся із Італії у кінці лютого.  

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Передісторія: 

  • Невідомим раніше коронавірусом COVID 19 почали хворіти з грудня 2019 року. За два місяці коронавірус почав швидко поширюватися у Європі, особливо в Італії.
  • Станом на ранок 3 березня від коронавірусу померли 3118 осіб, зафіксовано понад 91 тисячу випадків захворювання, понад 48 тисяч осіб одужали.

Альона Мазуренко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірусCovid-2019Україна
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