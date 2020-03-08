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Марш за права жінок у Києві зібрав 2 тисячі осіб

Неділя, 8 березня 2020, 13:17
Марш за права жінок у Києві зібрав 2 тисячі осіб

У Києві в мітингу за права жінок на Михайлівській площі, за даними ЗМІ, взяли участь близько тисячі учасників. Поліція повідомляє про 2 тисячі. 

Джерело: Укрінформ, Громадське, поліція Києва

 

Деталі: Учасники акції виступають за однакові права жінок з чоловіками і рівне представлення жінок в органах влади.

Вони також виступають за необхідність ратифікації Стамбульської конвенції, яка передбачає криміналізацію насильства стосовно жінок. Також організатори заходу виступають проти сексизму і дискримінації жінок.

Учасники мітингу тримали плакати з написами "Не "киць-киць", "Місце жінок - у владі", "Повага - найкращий подарунок", "Нас надихає фемінізм", "Краще побажай їй самореалізації!".

Мітинг охороняли представники Нацгвардії і Нацполіції. На місці були присутні медики.

 
 

На заході були присутні противники фемінізму, які з гучномовців вигукували релігійні гасла.

 

Як повідомляє Громадське, паралельно з Маршем жінок на Михайлівську площу вийшли кілька десятків людей на акцію "Жінки проти абортів". На ній присутні учасники організацій "Традиція і порядок", "Християнський фронт", також є представники "Правого сектору". Вони закликають повністю заборонити аборти в Україні.

 

Колона учасників Маршу жінок пройшла з Михайлівської площі до Поштової площі. Про жодні сутички не повідомлялося.

На акції був присутній посол Євросоюзу в Україні Матті Маасікас.

Пізніше поліція Києва повідомила, що у Марші жінок взяло участь близько 2 тисяч осіб.

Пряма мова голови поліції Києва Андрія Крищенка: "Сутичок та провокацій допущено не було, заплановані акції пройшли спокійно. Загалом у ході брало участь близько 2000 осіб, а громадський порядок забезпечували 500 поліцейських та бійців Національної гвардії України".

"Українська правда" у Threads

Теми: гендеракціїКиїв
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