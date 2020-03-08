Марш за права жінок у Києві зібрав 2 тисячі осіб
У Києві в мітингу за права жінок на Михайлівській площі, за даними ЗМІ, взяли участь близько тисячі учасників. Поліція повідомляє про 2 тисячі.
Джерело: Укрінформ, Громадське, поліція Києва
Деталі: Учасники акції виступають за однакові права жінок з чоловіками і рівне представлення жінок в органах влади.
Вони також виступають за необхідність ратифікації Стамбульської конвенції, яка передбачає криміналізацію насильства стосовно жінок. Також організатори заходу виступають проти сексизму і дискримінації жінок.
Учасники мітингу тримали плакати з написами "Не "киць-киць", "Місце жінок - у владі", "Повага - найкращий подарунок", "Нас надихає фемінізм", "Краще побажай їй самореалізації!".
Мітинг охороняли представники Нацгвардії і Нацполіції. На місці були присутні медики.
На заході були присутні противники фемінізму, які з гучномовців вигукували релігійні гасла.
Як повідомляє Громадське, паралельно з Маршем жінок на Михайлівську площу вийшли кілька десятків людей на акцію "Жінки проти абортів". На ній присутні учасники організацій "Традиція і порядок", "Християнський фронт", також є представники "Правого сектору". Вони закликають повністю заборонити аборти в Україні.
Колона учасників Маршу жінок пройшла з Михайлівської площі до Поштової площі. Про жодні сутички не повідомлялося.
На акції був присутній посол Євросоюзу в Україні Матті Маасікас.
Пізніше поліція Києва повідомила, що у Марші жінок взяло участь близько 2 тисяч осіб.
Пряма мова голови поліції Києва Андрія Крищенка: "Сутичок та провокацій допущено не було, заплановані акції пройшли спокійно. Загалом у ході брало участь близько 2000 осіб, а громадський порядок забезпечували 500 поліцейських та бійців Національної гвардії України".