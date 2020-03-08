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Антирекорд COVID-19: За добу кількість жертв коронавірусу в Італії підскочила до 366

Неділя, 8 березня 2020, 18:59
Антирекорд COVID-19: За добу кількість жертв коронавірусу в Італії підскочила до 366

В Італії кількість жертв в результаті інфікування коронавірусів в неділю зросла на 133 - до 366 осіб.

Джерело: Reuters з посиланням на Агентство цивільного захисту Італії

Деталі: Зафіксоване зростання смертності стало найбільшим з початку спалаху коронавірусу в Італії.

За даними чиновників, загальна кількість випадків захворювання в Італії зросла на 25% і досягла 7 375 випадків проти 5883, зафіксованих за станом на 7 березня.

Із загальної кількості інфікованих 622 людини повністю одужали, близько 650 осіб перебувають у лікарнях.

Що передувало: 

Прем'єрміністр Італії Джузеппе Конте оголосив про закриття шкіл, спортивних залів, музеїв, нічних клубів та інших об'єктів по всій країні. 

Через поширення коронавірусу щонайменше 16 мільйонів людей відтепер не можуть залишати регіон Ломбардія і ще 14 провінцій. 

Радикальні заходи запроваджено до 3 квітня.

Наразі в Італії зареєстровано найбільшу кількість підтверджених випадків зараження за межами Китаю.

Українська правда
Теми: коронавірусІталіяздоров'я
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