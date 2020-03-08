Бойовики з ПТРК влучили у вантажівку військових: один загинув, трьох поранено

Бойовики обстріляли вантажний автомобіль українських військових з протитанкового ракетного комплексу: один військовий загинув, двоє зазнали поранень, один отримав бойове ураження.

Джерело: пресцентр командування Операції об'єднаних сил

Дослівно: "Російські окупанти обстріляли з протитанкового ракетного комплексу вантажний автомобіль одного з підрозділів ОС, який рухався до позицій українських військовослужбовців. Внаслідок влучання протитанкової керованої ракети один військовослужбовець загинув, ще двоє отримали поранення та один – бойове ураження".

Деталі: 8 березня збройні формування РФ порушили режим припинення вогню 4 рази, під час ворожих обстрілів українських позицій троє військових зазнали поранень.

Обстріли з боку збройних формувань РФ велися із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, ПТРК, гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Три обстріли було зафіксовано неподалік н.п. Опитне, поблизу Авдіївки та поруч з н.п. Хутір Вільний.

Підрозділи Об’єднаних сил прицільними вогневими ударами дали адекватну відповідь противнику. Втрати ворога уточнюються.