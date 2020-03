Вибори у США: Ще один кандидат знявся на користь Байдена

Сенатор Камала Гарріс зняла свою кандидатуру з президентських перегонів від Демократичної партії на користь колишнього віцепрезидента США Джо Байдена.

Джерело: повідомлення Камали Гарріс у Twitter

Пряма мова Гарріс: "Джо Байден гідно служив нашій країні, ми потребуємо його зараз як ніколи. Я зроблю все від мене залежне, щоб допомогти його обранню наступним президентом США".

"Нам потрібен хтось, що уособлює гідність американського народу і бореться за тих, чиї голоси занадто часто ігноруються".

This morning, I announced I’m endorsing Joe Biden for president because we need someone who reflects the decency and dignity of the American people and who fights for those whose voices are too often ignored. https://t.co/H7AgCoTwd6