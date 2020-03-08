Вибори у США: Ще один кандидат знявся на користь Байдена

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Неділя, 8 березня 2020, 21:58

Сенатор Камала Гарріс зняла свою кандидатуру з президентських перегонів від Демократичної партії на користь колишнього віцепрезидента США Джо Байдена.

Джерело: повідомлення Камали Гарріс у Twitter 

Пряма мова Гарріс:  "Джо Байден гідно служив нашій країні, ми потребуємо його зараз як ніколи. Я зроблю все від мене залежне, щоб допомогти його обранню наступним президентом США". 

"Нам потрібен хтось, що уособлює гідність американського народу і бореться за тих, чиї голоси занадто часто ігноруються". 

також:

"Кінець Джо Байдена: як найбільш проукраїнський кандидат провалює вибори у США".

Що передувало: 

Раніше на користь Байдена свою кандидатуру зняв американський мільярдер Майкл Блумберг, який вважався потужним конкурентом серед демократів. 

Нагадаємо,

  • На праймеріз у Нью-Гемпширі колишній віцепрезидент США Джо Байден зайняв лише п’яте місце.  
  • Також Байден провалився на попередньому голосуванні в Айові, але став другим у Неваді і першим у Південній Кароліні. 
  • У так званий "супервівторок" Байден переміг у принаймні 8 штатах на праймеріз Демократичної партії, але сенатор Берні Сандерс переміг у найбільшому - Каліфорнії.

Українська правда
Теми: США вибори


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