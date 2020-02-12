Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Байден зазнав провалу на попередніх виборах у США

Середа, 12 лютого 2020, 08:30
Байден зазнав провалу на попередніх виборах у США

Колишній віцепрезидент США Джо Байден зайняв лише п’яте місце на праймеріз у Нью-Гемпширі – це вже другий провальний результат кандидата у президентській кампанії.

Про це йдеться у статті "Кінець Джо Байдена: як найбільш проукраїнський кандидат провалює вибори у США".

"Байден з тріском провалив обидва перших голосування представників Демократичної партії - спочатку кокуси в Айові, а тепер ще й праймеріз у Нью-Гемпширі. У першому штаті він виявився на 4 місці, у другому - впав на п’яте, хоча зовсім нещодавно мав високі шанси у тамтешніх опитуваннях!" - йдеться у статті.

Водночас зазначається, що викреслювати ім’я Байдена з перегонів - передчасно.

Згадані два штати не є ключовими для Байдена, хоча в його штабі і не очікували аж настільки провальних результатів.

"Настільки провальні результати стали холодним душем для кандидата і його команди, якій довелося переконувати знервованих донорів у тому, що Байден відіграється на наступних праймеріз" - зазначається у статті.

Як повідомлялося, на попередньому голосуванні у Нью-Гемпширі перемогу здобув сенатор Берні Сандерс.

"Європейська правда"

"Українська правда" у Threads

Теми: СШАТрампвибори
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Усі новини...
США
Київ побоюється, що неформальні переговори США й РФ пов’язані з членством України в НАТО – ЗМІ
"Не у містах і записуючи локації": Україна має п’ять принципів використання касетних боєприпасів
Вони їм потрібні – Байден про надання Україні касетних боєприпасів
Останні новини
04:18
МВС Росії оголосило Буданова в розшук
03:30
У США Сенат схвалив оборонний бюджет на рекордні $886 млрд
02:46
оновленоРосіяни заявили про збиття безпілотників, який нібито "летіли на Москву"
02:20
Боррель після Різдва збирається в Україну
01:48
фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання
01:36
Зеленський поговорив телефоном з президентом Європейської ради Мішелем
00:58
"Шахтар" програв "Порту" і вилетів з Ліги чемпіонів
00:42
Байден і Білий дім продовжують спонукати Конгрес ухвалити пакет з підтримкою України – Кірбі
00:24
Болгарія зробила перший крок до скасування винятку із санкцій ЄС проти РФ
00:05
ОновленоРосіяни запускали ударні БпЛА, також була ракетна небезпека в кількох областях
Усі новини...
Реклама: