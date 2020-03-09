ООС: один військовий загинув, п'ятеро отримали поранення та один – бойове ураження

8 березня збройні формування Російської Федерації 6 разів порушили режим припинення вогню. За минулу добу один український військовий загинув, п'ятеро отримали поранення та один – бойове ураження.

Джерело: штаб ООС

Деталі: Противник обстріляв укранські позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

П’ять обстрілів було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив один обстріл поблизу населеного пункту Хутір Вільний.

Дослівно: "Вчора, 8 березня, російські окупанти з протитанкового ракетного комплексу обстріляли вантажний автомобіль одного з підрозділів Об’єднаних сил, який рухався до позицій українських військовослужбовців. Внаслідок влучання протитанкової керованої ракети один військовослужбовець Об’єднаних сил загинув, ще двоє отримали поранення та один – бойове ураження. Крім того, під час ворожих обстрілів українських позицій три наших захисники отримали поранення. Підрозділи Об’єднаних сил прицільними вогнем дали адекватну відповідь противнику. Втрати ворога уточнюються.

З початком цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли.

За поточну добу втрат немає".