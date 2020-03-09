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У Нідерландах розповіли, як вручили усім бойовикам повідомлення на суд по MH17

Понеділок, 9 березня 2020, 12:24
У Нідерландах розповіли, як вручили усім бойовикам повідомлення на суд по MH17

Прокуратура РФ підтвердила, що офіційно передала повістку на суд по MH17 лише одному з підозрюваних, але Нідерланди переконалися, що всі четверо знають про проведення суду.

Про це повідомляє кореспондент "Європейської правди" з судового комплексу Схіпхола у Нідерландах, де проходять слухання у справі.

Як відомо, у понеділок у Нідерландах почалися судові слухання щодо катастрофи авіалайнера Малайзійських авіаліній. Звинувачення висунуті проти трьох громадян Росії: Сергія Дубинського, Ігоря Гіркіна та Олега Пулатова, а також громадянина України Леоніда Харченка

Одному з них – Пулатову – повістку вдалося вручити офіційними каналами.

"23 січня Росія повідомила, що Пулатов з’явився в російському суді Ульяновська і йому була передана в рук повістка", - повідомив під час слухань головуючий суддя Хендрік Стейнхаюс.

Цей підозрюваний, колишній російський військовий, представлений у суді в Нідерландах також командою адвокатів.

Двоє інших росіян,  Дубинський та Гіркін, були викликані до суду за місцем реєстрації, але на засідання не з’явилися, а Харченка не було куди викликати, оскільки він проживає у непідконтрольному Україні Донецьку.

Однак слідча група змогла переконатися, що всі троє отримали виклики, проконтролювавши це через соцмережі  та месенжери.

Так голова розвідки "ДНР", ветеран ГРУ РФ Дубинський намагався сховатися від слідчої групи, але залишив у інтернеті сліди того, що він в курсі про суд. Окрім офіційної повістки, йому надіслали повідомлення через WhatsApp, на Skype у Facebook. WhatsApp повідомлення були переглянуті та емейл (із повісткою) – відкритий, розповів суддя.

"Із ним також зв’язалися телефоном. Чоловік відповів, що він не Дубинський і більше не брав слухавку, але експерти визначили, що це голос Дубинського, використавши інші записи його розмов", - розповів суддя Стейнхаюс.

Найскладніше було доставити повістку Харченку, який у 2014 році переїхав до Донецька, через що Україна не мала можливості викликати його до суду для вручення повістки. Цьому бойовику слідчі у справі МН17 також надсилали повідомлення про місце і дату суду через різні месенджери, та зрештою змогли дістати його через мережу "Вконтакте", куди йому надіслали особисте повідомлення.

"Лінк на повідомлення про суд був відкритий 19 липня з айпі-адреси у Донецьку. 20 липня профіль був видалений з мережі ВК", - повідомив суддя Стейнхаюс.

Зовсім інша схема спрацювала із Ігорем Гіркіним.

"Спроба доставити повістку за адресою реєстрації в Москві показала, що там живе  літня жінка і за даними сусідів жоден чоловік тут не з’являвся. Запити, надіслані на Skype та e-mail лишилися без відповіді", - пояснив суддя.

Але згодом Гіркін сам виконав роботу слідчих, підтвердивши, що знає про дату і місце суду.

Це він зробив у заяві для російської агенції "Інтерфакс". "Гіркін, як стверджується, заявив Інтерфаксу що він не з’явиться у суді і запевнив, що він не причетний до збиття літака... і він не визнає юрисдикцію суду", - повідомив суддя Стейнхаюс.

На думку прокуратури, це є достатнім, щоби вважати, що підсудні були повідомлені про процес і добровільно не з’явилися на нього, що дає можливість проводити слухання без їхньої участі

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Теми: MH17ДонбасРосіяОРДЛОсуд
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