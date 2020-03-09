Бойовики атакували машину військових медиків: скинули гранати з безпілотника

9 березня поблизу Талаківки російські окупанти атакували військово-медичний автомобіль одного з підрозділів операції Об’єднаних сил.

Джерело: пресцентр командування Операції об'єднаних сил

Дослівно: "Противник здійснив обстріл за допомогою безпілотних літальних апаратів, з яких скинув два заряди ВОГ (осколкові гранати - ред.) на дах санітарного автомобіля, на якому було чітко видно маркування емблеми Червоного хреста"

"Такі злочинні дії вчергове демонструють зухвале нехтування збройними формуваннями РФ усіма правилами міжнародного гуманітарного права щодо ведення бойових дій".

Деталі: Жертв та постраждалих внаслідок обстрілу немає.