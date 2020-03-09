Бойовики атакували машину військових медиків: скинули гранати з безпілотника

12860 переглядів
Понеділок, 9 березня 2020, 15:16
фото - пресцентр ООС

9 березня поблизу Талаківки російські окупанти атакували військово-медичний автомобіль одного з підрозділів операції Об’єднаних сил.

Джерело: пресцентр командування Операції об'єднаних сил

Дослівно: "Противник здійснив обстріл за допомогою безпілотних літальних апаратів, з яких скинув два заряди ВОГ (осколкові гранати - ред.) на дах санітарного автомобіля, на якому було чітко видно маркування емблеми Червоного хреста"

"Такі злочинні дії вчергове демонструють зухвале нехтування збройними формуваннями РФ усіма правилами міжнародного гуманітарного права щодо ведення бойових дій".  

Деталі: Жертв та постраждалих внаслідок обстрілу немає. 

 
 
фото - пресцентр ООС

Українська правда
Теми: ООС ОРДЛО Мінські угоди


powered by lun.ua
Матеріали за темою
ООС: один військовий загинув, п'ятеро отримали поранення та один – бойове ураження 9 березня 2020, 07:08
Бойовики з ПТРК влучили у вантажівку військових: один загинув, трьох поранено 8 березня 2020, 21:11
ООС: 6 обстрілів, без втрат  8 березня 2020, 07:23
Усі новини
Головні новини
Бойовики атакували машину військових медиків: скинули гранати з безпілотника
Шмигаль затвердив новий план профілактики і боротьби з коронавірусом
У Нідерландах розповіли, як вручили усім бойовикам повідомлення на суд по MH17
На судове засідання по MH17 не прийшов жоден з підозрюваних
Усі новини
holiday

20 цитат, які надихнуть вас на правильне привітання з 8 березня

соціум

Опіка ангела. Як в Україні працюють з батьками, які поховали немовлят

Фото

Світлини, які гарно пояснюють, чому руки треба мити з милом і скільки часу