Лікар ВООЗ їде до Чернівців перевірити, як лікують хворого на коронавірус

До Чернівців 11 березня приїде лікар Всесвітньої організації охорони здоров'я, який огляне хворого на коронавірус COVID-19 та визначить, чи правильно його лікують.

Джерело: заступниця голови Чернівецької ОДА Наталія Гусак у коментарі Укрінформу

Пряма мова Гусак: "Всесвітня організація охорони здоров'я завжди делегує своїх представників до країни, в якій виявлено хворого на коронавірус. У їх делегацію входить і спеціаліст, який відповідає саме за клініку, тобто, чи правильно лікують хворого на коронавірус. Ми попросили, щоб саме цей спеціаліст приїхав до Чернівців, оглянув хворого та перевірив правильність призначеного лікування".

"Наразі стан пацієнта, в якого виявили коронавірус, стабільний. Температура тіла протягом доби коливається від 37,1 до 37,6 градусів. Він отримує адекватне лікування відповідно до всіх протоколів ВООЗ".

Деталі: Також вона повідомила, що хворому зробили повторний тест на коронавірус, який також дав позитивний результат. Це означає, що пацієнт ще досі хворий, і в його організмі присутній цей вірус.

Пряма мова: "Відповідно до протоколів хворому будуть ще кілька разів проводити тести. Лише після того, як два тести поспіль покажуть негативний результат на коронавірус, можна буде говорити, що людина одужує".

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